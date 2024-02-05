أبطال الإمارات يتألقون في «دبي المفتوحة كايت سيرف»

واصل أبطالنا نجوم رياضة ألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف – تألقهم في منافسات بطولة دبي المفتوحة التي أسدل الستار على موسمها السابع يوم الأحد في شواطئ جزر دبي الخلابة التي احتضنت المنافسات على مدار يومين متتاليين.

وحقق الحدث الذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات (يوم دبي البحري 2024) نجاحاً فنياً وتنظيمياً بمشاركة ما يزيد عن 80 متسابقاً ومتسابقة مثلوا عدة بلدان هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وبولندا والتشيك والهند وسيرلانكا والفلبين والكويت وسلطنة عمان ومصر والمغرب وتونس والأردن وفلسطين ولبنان إلى جانب سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة أبطالنا الموهوبين في هذه الرياضة.

وأقيمت البطولة بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء وخاض المشاركون والمشاركات أربع منافسات مختلفة هي هايدروفويل وتوين تيب ووينيغ فويل والألعاب الحرة على ألقاب 15 فئة للرجال والسيدات والناشئين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي في أجواء مناسبة تماماً لطبيعة هذه الرياضة.

تألق

وتميز أبطال الإمارات في منافسات كايت سيرف في فئتي أبناء دول مجلس التعاون الخليجي والناشئين حيث تصدر بطلنا عبدالعزيز المرزوقي منافسات هايدروفويل وحل بطلنا سهيل المري ثانياً وجاء محمد عبيد المنصوري في المركز الثالث فيما حل بطلنا الصاعد عبدالله المحيربي ثالثاً في الناشئين وفاز الفرنسي كريستوفر فيرهت والتشيكية بصدارة الرجال السيدات.

وشهدت منافسات توين نيب تألق بطلنا راشد أحمد الفلاسي وزميله محمد عبيد المنصوري اللذين احتلا المركزين الأول والثاني على التوالي لفئة (الخليجيين) فيما نجح بطلنا الصاعد والبطل الموهوب عبدالله المحيربي من الفوز بذهبية الناشئين ونال السريلانكي أمجد ناصر والبولندية مارتا مورلو صدارة فئتي الرجال والسيدات.

وواصل بطلنا المخضرم محمد عبيد المنصوري تألقه في البطولة منتزعاً لقب (الخليجيين) بمنافسات الألعاب الحرة وحقق بطلنا الصاعد عبدالله المحيربي برونزية الناشئين بينما فاز السريلانكي دانيل انيشكا بلقب الرجال وحلت البريطانية سارا دوغلاس أولى لفئة السيدات.

وحظي سباق أجنحة التزحلق (وينيغ فويل) بأهمية خاصة باعتباره ثاني حدث محلي لهذه الفئة التي استحدثها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن أجندته العام الماضي حيث حصد بطلنا عبدالله المهيري المركز الأول في فئة الخليجيين بينما نال الفرنسي بيير كورسون المركز الأول لفئة الرجال ونال البولندي فريديك شيزني ذهبية الناشئين.

وقام محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه سعود النجار من شركة نخيل بتوزيع الميداليات والكؤوس على الفائزين في الفئات الـ 15 التي تنافسوا عليها في أربعة سباقات هي توين تيب وهايدروفويل ووينيغ فويل والألعاب الحرة.

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