محمد بن سلطان بن خليفة يكرّم شركاء نجاح مهرجان أبوظبي البحري

شهد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ختام مهرجان أبوظبي البحري، الذي نظمه النادي.

وأقيم المهرجان لمدة 11 يوماً، وشهد تنظيم 15 بطولة وفعالية، بمشاركة كبيرة من الفئات العمرية المختلفة.

وتضمن اليوم الختامي سباق الفورمولا- 4، الذي حقق المركز الأول فيه أبوبكر المري، وجاء ثانياً سلطان صقر، وثالثاً سالم اليافعي.

وكرّم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، المسؤولين والشركاء، تقديراً لدورهم في إنجاح أنشطة النادي، وفي مقدمهم الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وآنا أرزهانوفا رئيسة الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية.

كما تم تكريم سعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد الكندي ممثل أبوظبي البحرية، وحميد الهوتي رئيس نادي أبوظبي للرياضات المائية.

وتفقّد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، القرية التراثية التي أقيمت على هامش المهرجان.

حضور قوي

وتوجّه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، على رعايته لمهرجان أبوظبي البحري، وحضوره فعاليات الختام، فضلاً عن اهتمامه ودعمه المتواصل لكل أنشطة النادي.

وقال إن سباق الفورمولا- 4، الذي أقيم في اليوم الختامي، يمثل حضوراً قوياً للرياضات الحديثة في المهرجان الذي انطلق ببطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، واستقطب المهرجان الكثير من الأنشطة التي استقطبت أكثر من 6 آلاف مشارك.

وأضاف أن المهرجان حقق الهدف الذي أقيم من أجله، بالمشاركة الكبيرة، والتنافس القوي في كل البطولات والسباقات التراثية والحديثة، والتنظيم الاحترافي، وهذا يعكس النجاح الكبير للحدث، والجهود الهائلة من المنظمين، والتميز والإبداع من المشاركين كافة في المسابقات.

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