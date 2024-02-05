فريتيلي يتقدم 51 خطوة في «السباق إلى دبي» للغولف

(MENAFN
- Al-Bayan)
تقدم الجنوب أفريقي ديلان فريتيلي 51 خطوة دفعة واحدة ليصل إلى المركز الثامن في الترتيب الأسبوعي العالمي الصادر أمس لـ (السباق إلى دبي) في جولة دي بي ورلد للغولف، بعدما حصد لقب بطولة البحرين التي اختتمت أول من أمس .
تفوق فريتيلي في المنافسات التي تميزت بالمستوى المتقارب والرياح القوية على مدار الجولات الأربع، لينهي البطولة برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ليتوج باللقب الثالث في مسيرته في جولة دي بي ورلد، وكسب 500 نقطة، رفع بها رصيده إلى 633 نقطة هذا الموسم، ويقتحم قائمة العشرة الأوائل ((التوب 10)) بحلوله بالمركز الثامن في ترتيب ((السباق إلى دبي)).
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