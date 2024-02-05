فريتيلي يتقدم 51 خطوة في «السباق إلى دبي» للغولف

تقدم الجنوب أفريقي ديلان فريتيلي 51 خطوة دفعة واحدة ليصل إلى المركز الثامن في الترتيب الأسبوعي العالمي الصادر أمس لـ (السباق إلى دبي) في جولة دي بي ورلد للغولف، بعدما حصد لقب بطولة البحرين التي اختتمت أول من أمس .

تفوق فريتيلي في المنافسات التي تميزت بالمستوى المتقارب والرياح القوية على مدار الجولات الأربع، لينهي البطولة برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ليتوج باللقب الثالث في مسيرته في جولة دي بي ورلد، وكسب 500 نقطة، رفع بها رصيده إلى 633 نقطة هذا الموسم، ويقتحم قائمة العشرة الأوائل ((التوب 10)) بحلوله بالمركز الثامن في ترتيب ((السباق إلى دبي)).

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