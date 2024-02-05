«غنتوت» و«الذئاب» يقصان شريط كأس دبي الذهبية للبولو الجمعة

أسفرت قرعة مباريات بطولات كأس دبي الذهبية للبولو عن مواجهة فريق غنتوت وفريق ذئاب دبي كافو في المباراة الافتتاحية يوم الجمعة المقبل، فيما ستقام في اليوم التالي مباراتان، حيث يلعب فريق اياكس مهرة مع فريق الإمارات، ثم فريق الحبتور مع فريق بنجاش.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو بمناسبة الإعلان عن النسخة الـ 15 من البطولة، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي ومحمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو.

حضور

كما حضر المؤتمر ناصر أمان آل رحمة الأمين المساعد لمجلس دبي الرياضي وراشد الحبتور ومحمد المر الحريز الأمين العام لاتحاد الإمارات للبولو وممثلو الفرق المشاركة.

ورحب محمد خلف الحبتور بالحضور ووجه شكره وتقديره البالغين إلى مجلس دبي الرياضي كما وجه شكره إلى سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي لحضوره المؤتمر مشيراً إلى أن البطولة استمرت 15 عاماً وقد حرصت اللجنة المنظمة على تطويرها عاماً بعد عام ولعلنا هذا العام قد استجلبنا خيولاً أفضل من العام الماضي لأن الخيول في البولو تلعب دوراً فاعلاً وبدونها لا يستطيع أمهر اللاعبين من الظهور بمظهر جيد.

وأكد محمد الحبتور أن كأس دبي الذهبية وصلت الآن إلى مصاف كبريات البطولات العالمية (20جول) وبسبب تصنيفها العالي تحظى بمتابعة بالملايين من مختلف أرجاء العالم عبر البث المباشر لمبارياتها ليتابع الجميع أبرع نجوم اللعبة في العالم وهذا يجذب الجماهير والرعاة معاً وهو ما حدث بالفعل في نهائي الكأس الفضية وهذا هدفنا.

15

وقال سعيد حارب إن مرور 15 عاماً على البطولة يعد إنجازاً في حد ذاته ويبرهن على أن البطولة تشهد تطوراً رائعاً ونحن سعداء في مجلس دبي الرياضي أن نشهد مثل هذا التطور وأن تزخر البطولة بمشاركة هذا الكم من الفرق وهذه الكوكبة من أبرز لاعبي العالم والمحليين وهي نقلة عالمية تستحق الإشارة والإشادة معاً وهو هدفنا في مجلس دبي الرياضي.

وأشار أمين عام مجلس دبي الرياضي إلى أن هذه النقلة العالمية والتطور الرائع خلقا لنا اتحاداً قوياً وليس أدل على ذلك سوى نجاح الاتحاد في استضافة بطولة العالم للبولو عام 2026.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز