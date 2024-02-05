بطولة الاتحاد للرماية بالسكتون للمواطنين السبت

تزامناً مع موسم بطولات فزاع 2023 ــ 2024، أعلن الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرماية، وبالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن إقامة بطولة الاتحاد للرماية بالسكتون، الخاصة بالفرق للمواطنين وذلك دعماً للرياضات والتجمعات التراثية عموماً، والرماية في دولة الإمارات على وجه الخصوص.

وستُقام البطولة في ميدان الرماية الخاص بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، بنظام الفرق وللجنسين ((رجال ـ سيدات))، على أن تنطلق الأشواط التأهيلية يوم السبت المقبل، وأن يكون النهائي في اليوم التالي.

وقال الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرماية: يسعدنا أن نعلن وبالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن إطلاق بطولة الاتحاد للرماية بالسكتون ((للمواطنين))، وذلك للمرة الأولى على مستوى الدولة، الأمر الذي يعد تجسيداً للشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع أحد أهم الهيئات الحكومية التي تُعنى بالحفاظ على الهوية الوطنية والرياضات التراثية، حيث تجمعنا مع المركز الرغبة والطموح في دعم مختلف أنواع الرياضات والتجمعات التراثية في الدولة، وتسخير كافة الإمكانيات التي تتوفر لدينا لتقديم الدعم لأبناء دولة الإمارات.

وأضاف رئيس اتحاد الإمارات للرماية ((منحتنا المشاركة القياسية لعدد الرماة في بطولة فزاع للرماية بالسكتون، والمستوى المٌميز الذي ظهر به رماة الإمارات، الرؤية لإقامة هذه البطولة حيث يمتلك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كل المقومات والإمكانيات لتنظيم هذه البطولة بالشكل الأمثل، فالخبرة المتراكمة عبر سنوات من العمل، والإمكانيات البشرية والتقنية التي يملكها تجعله الجهة الأفضل لتنظيم هذه البطولة التراثية)).

وختم الشيخ أحمد بن حشر حديثه بالقول: ((هدفنا الاستفادة من القاعدة الكبيرة التي تحظى بها بطولة فزاع للرماية بالسكتون، فهي بمثابة تربة خصبة من الممكن الاستفادة منها بشكل أكبر في رفد المنتخبات الوطنية برماة على مستوى أولمبي)).

جاهزية

من جانبه أكد عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، جاهزية المركز، وإدارة بطولات فزاع لتقديم كل الدعم اللازم لكل ما يُعنى بحفظ التراث الوطني والموروث الشعبي في الدولة، معتبراً أن مثل هذه البطولات تنسجم مع أهداف ورؤية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في استراتيجيته لاستدامة الرياضات التراثية وجعلها جزءاً محورياً في حياة أبناء الوطن. وتابع عبد الله بن دلموك حديثه بالقول: نفخر بالمكتسبات الكبيرة التي سجلتها بطولات فزاع على مدار السنوات الماضية، حيث قدمنا رسالتنا في الحفاظ على المكونات الرئيسية للموروث الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات، إن شراكاتنا المستمرة مع العديد من الهيئات هي دليل نجاح في استدامة هذه البطولات الأمر الذي نضعه في سلم أولوياتنا.

واختتم مؤكداً على أن التركيز على الفئات العمرية في مختلف بطولات فزاع، منحها قاعدة قوية ترتكز عليها لسنوات مقبلة.

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