حكاية اتحاد السباحة

استثمر الأشقاء في قطر توقف مباريات كأس آسيا لكرة القدم، بعد أن تحصلت فرق المربع الذهبي على راحة لمدة يومين قبل أن تستأنف المباريات، حيث نظمت الدوحة أمس في اسباير بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة 2024.

وعبّر حفل الافتتاح، عن الحياة البحرية في قطر، وارتباطها التاريخي بالبحر، فضلاً عن الرياضات المائية الست التي تشملها البطولة، وهي السباحة، والسباحة الاستعراضية، والسباحة في المياه المفتوحة، والغطس، والغطس العالي، وكرة الماء، حيث إنها المرة الأولى التي تُعقد فيها بطولة العالم للألعاب المائية في الشرق الأوسط.

يهدف الرياضيون المشاركون في البطولة الحصول على فرصة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، ويشارك في البطولة 2600 رياضي ورياضية من 201 دولة وفريق خاص باللاجئين، للتنافس من أجل الفوز بالألقاب، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قيم التفاهم واللعب النظيف.

ما رأيته من تطورات كبيرة على الصعيد التنظيمي رائعا، فقطر تولي الرياضة أولوية قصوى، لأنها تلعب دوراً حيوياً في التنمية البشرية، وتجمع الأشخاص معاً، وتبني جسور التفاهم والتواصل ما بين الثقافات المختلفة، فضلاً عن إنشاء إرث دائم لملايين الشباب في المنطقة وحول العالم فالاستضافات تتم وفق رؤية قطرية تنفع وتخدم رياضتها، فالعمل هناك يسير وفق حسابات دقيقة تنصب لمصلحة الرياضة والرياضيين بصورة علمية واضحة المعالم والخطط، وبما أن حديثنا عن السباحة نسأل عن اتحاد السباحة المحلي ((شو أخباره))، فقد مضت أكثر من سنة على نهاية الدورة السابقة ولم يتم انتخاب مجلس إدارة جديد حتى الآن، وتديره لجنة مؤقتة، والاتحاد المحلي غائب عن الساحة مع العلم أننا في بداية تشكيل الاتحاد كنا نواب رئيس الاتحاد العربي فأين نحن اليوم.. وسلامتكم