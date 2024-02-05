تدارك الاتحاد الأوروبي مخاطر الذكاء الاصطناعي المستقبلية، وأصدر تشريعاً لتنظيم استخدامه، وليس منعه، فنحن لسنا في العصور الوسطى، عندما كان الأوروبيون يرفضون كل جديد، ويكفرون أصحاب النظريات العلمية، أو الاكتشافات العلمية بعبارة أدق، وحكاية من قال إن الأرض ((مكورة)) معروفة، وما حدث له ما زال يوصم الأوروبيين بالعار!

العلماء غير المرتبطين بالمصالح الشخصية والمنافع الذاتية كانوا صرحاء، عندما حذروا من انفلات الذكاء الاصطناعي، وترك جهات الاستخدام هي التي تحدد مجالات استخدامه، وشركات التصنيع والتسويق تسمح له بالتطور الذاتي، حيث لا يمكن أن يسيطر عليه البشر بعد فترة وجيزة، بل على العكس، هو الذي سيسيطر على البشر، وقد يؤدي إلى فنائهم!

نتيجة لذلك تنبه الأوروبيون، وأخضع الذكاء الاصطناعي للدراسة والبحث والتجربة، وأكدت المخاطر التي حذر منها العلماء، ومع عدم اطلاعنا بعد كل التشريع الذي أصدروه، يمكننا توقع محتواه، وأهم نقاطه دون شك ستكون القيود التي ستحكم المنتجين والمستخدمين معاً، مع تشكيل أجهزة رقابة رسمية تمنع التجاوز في إمكانات البرمجيات المباعة أو التلاعب بها، وتحديد الجزاءات ضدهم، فهذا العلم الجديد سيخدم البشرية كثيراً إذا استخدم من أجلهم، وسيضرهم أكثر إذا وقع في يد من يبحثون عن الثروات فقط، ومن يتابع بدايات هذا الذكاء يمكنه أن يكتشف وبسهولة أن مثل هؤلاء بدأوا فعلاً يرضون فئات منحرفة وضالة بتوفير ما يسهل أعمالهم، ويحقق لهم الانتشار والأرباح بنفقات لا تذكر، وتلك الفئات قد تبدأ من تجار المخدرات والعقاقير المحظورة، وتنتهي عند المتطرفين والإرهابيين!

ذلك كان الرد الأوروبي، وأوروبا ليست كل العالم، وليست قوانينها ملزمة في الدول التي لا تنتمي إلى اتحادها، والمسؤولية تحتم على الجميع حماية أنفسهم من انفلات الذكاء الاصطناعي وخروجه عن السيطرة، والحماية تكون أولاً بتنظيم استخدامه، وإخضاعه للرقابة الصارمة منعاً للانفلات.