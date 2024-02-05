أشياء لا تفسير لها!

يكتب الأمريكي بول أوستر في كتابه ((اختراع العزلة)) واصفاً والده ولحظة موته الصادمة، تلك اللحظة الأكثر صعوبة من بين كل ما مر به في حياته فيقول: (يحدث في أحد الأيام أن تعثر في الحياة أمامك على رجل في أفضل صحة، ليس مسناً على الإطلاق، ولم يعرف الأمراض يوماً، يبدو له أن كل شيء حوله باقٍ على حاله، يمضي من يوم إلى آخر، معتنياً بشؤونه الخاصة، حالماً بالحياة الممتدة أمامه دون نهاية، وبشكل مباغت يتعثر بالموت، فتصدر عنه تنهيدة صغيرة، ثم ينهار على مقعده، إنه الموت!).

في مقابل نص شديد التكثيف ومشحون بالعاطفة والرفض لفكرة الموت المباغت للأب كهذا النص، يمكن بالطريقة ذاتها أن يتعثر أي شخص منا بفكرة أو بمعنى مناقض للموت، كأن يتعثر أحدنا بالحب مثلاً، ألا يحدث الحب بالطريقة ذاتها؟ يباغتك ويجعلك تنهار وتسقط عند أول فكرة أو أول سؤال، فاتحاً في رأسك ثقباً، تتناسل منه عشرات الأسئلة دون أن يمنحك أي إجابة، إنه يغرقك فيه مفترضاً أن هذا الغرق هو الإجابة الوحيدة!

هذا ما يحدث بالضبط، حيث يباغتنا الحب على غير انتظار، وحيث نكون في أبعد نقطة عنه، ويكون هو أبعد عن محيط تفكيرنا، ربما نكون في حالة من الهشاشة هي التي تتيح لأي شيء أن ينال منا أو يخترقنا، فيضربنا ويربكنا، كما يفعل الفراق والموت وأشياء أخرى، يكون لها كما قال المتنبي: وقع السهام ونزعهن أليم!

إذا أعدنا تأمل الموروث الإنساني في ما يخص الحب، وأنصتنا لأسئلته بقلوبنا لا بعقولنا فماذا نجد؟ حين دخلت بيت جولييت أربكتني تلك الشرفة العالية جداً، التي لطالما أقنعنا شكسبير أنها كانت تسامر روميو منها، وأن هذا العاشق المتيم كان يقف أسفلها يبثها لواعج قلبه، ففكرت طويلاً في فكرة البعد والفراق التي حكمت أولئك العشاق، وتصدرت قصائدهم وحكاياتهم!

إن الذين يحفرون تحت جذر العاطفة، أو أولئك المتلصصون على الحكايات، كلهم وجميعنا نبحث عن إجابات مقنعة لكنها غائرة في قلب الحكاية، وفي التفاصيل، كيف كانت دفقة الحب الأولى؟ لماذا هي تحديداً ولماذا هو على وجه الخصوص؟ ويظلون يبحثون عن الأسباب والتوصيفات، ثم يجدون الإجابات كلها في جملة: إن المحبة لا تفسير لها كالحياة والموت وأشياء أخرى!