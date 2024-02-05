من المنتصر في انتخابات تايوان؟

كان الشهر الماضي، من أصعب الأوقات في تاريخ تايوان، حيث حبس التايوانيون ومعهم بكين وواشنطن أنفاسهم انتظاراً لما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الرئاسية في تايوان التي تعتبرها بكين إقليماً متمرداً يجب استعادته، بينما تدعم واشنطن مبدأ عدم المساس بوضعها الحالي، وترفض أي عملية صينية عسكرية لاستردادها بالقوة.

وكان سبب الترقب وحبس الأنفاس هو أن النتائج ستحدد مستقبل العلاقات بين بكين وتايبيه من جهة ومستقبل العلاقات بين بكين وواشنطن فيما خص تايوان من جهة أخرى، دعك مما سيترتب عليها من آثار استراتيجية عميقة على الجغرافيا السياسية لمنطقة المحيطين الهندي والهاديء.

أجريت الانتخابات في 13 يناير الماضي، بمشاركة 19.5 مليون ناخب يحق لهم التصويت من بين عدد السكان البالغ تعداده 23.8 مليون نسمة تقريباً، وذلك لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيسة المنتهية ولايتها «تساي إنغ وين» والمنتمية للحزب الديمقراطي التقدمي «DDP»، وانتخاب مجلس تشريعي جديد، فيما كان العنوان الأبرز للحملات الانتخابية هو المفاضلة بين التحرك نحو الاستقلال بكل ما يترتب عليه من الدخول في حرب مع الصين أو الإبقاء على الوضع الراهن بهدف الانتقال مستقبلاً نحو الوحدة مع البر الصيني.

تنافس على المنصب مرشحو الأحزاب الرئيسية الثلاثة وهي: حزب «DDP» الحاكم المعادي لبكين والمتبني لفكرة إعلان الاستقلال رسمياً عن البر الصيني، وحزب الكومينتانغ «KMT» الداعي للتفاهم مع بكين مع الحفاظ على الوضع الراهن، وحزب الشعب «TPP» الذي يتخذ موقفاً وسطاً ويركز برنامجه على قضايا محلية مثل تمكين المرأة وتكاليف المعيشة.

جاءت النتيجة كما كانت متوقعه، بل مطابقة لمعظم استطلاعات الرأي التي جرت العام الماضي، وقالت إن الكفة تميل نحو مرشح الحزب الحاكم «لاي تشينغ تي» الذي فاز برئاسة البلاد بالفعل وصار اليوم رئيساً جديداً لمواصلة ما بدأته سلفه منذ عام 2016. غير أن المفاجأة كانت في انتخاب مجلس تشريعي يسيطر عليه نواب منتمون لحزب المعارضة الرئيسي (KMT)، وهو ما سيعقد مهمة الرئيس الجديد ويجعله مقيداً لجهة اتخاذ قرارات انفصالية.

ومن هنا قيل إن المنتصر الحقيقي في هذه الانتخابات هو «الديمقراطية» التي تتمتع بها تايوان منذ تخليها عن ديكتاتورية مؤسسها الماريشال «تشاينغ كاي شيك» وابنه وخليفته «تشيانغ تشينغ» في أوائل التسعينيات، هذه الديمقراطية التي أمنت لها مركزاً متقدماً في قائمة منظمة فريدوم هاوس للحريات (93 من أصل 100) وهو ثاني أعلى مركز في آسيا بعد اليابان، كما أمنت لها السلام والاستقرار اللذين لولاهما لما تمكنت من مواصلة تحقيق خطوات جبارة في مجالات النمو الاقتصادي والتكنولوجي كافة والتربع على عرش «أشباه الموصلات» عالمياً.

يرى المراقبون في ما حدث أنه أفضل نتيجة ممكنة لشعب لا يريد الدخول في مواجهة مع بكين بشأن الاستقلال. كما أن هؤلاء المراقبين يعزون أسباب فشل الحزب الحاكم «DDP» في السيطرة على البرلمان لصالح غريمه «KMT»، إلى سياساته الداخلية غير المرغوب فيها شعبياً حول تخفيض المعاشات التقاعدية وتقليص العطلات الرسمية مثلاً، علاوة على ذهاب قادته بعيداً في استفزاز بكين، ما دفع الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات صارمة أدت إلى عزل تايوان دبلوماسياً (لا تتمتع تايبيه اليوم إلا بعلاقات دبلوماسية مع 13 دولة صغيرة هامشية) والتصعيد عسكرياً (من خلال مناورات يومية عبر المضيق) والتضييق عليها اقتصادياً (بانتزاع الأسواق العالمية منها).

وعلى حين أعربت واشنطن عن سعادتها بهذه النتيجة (على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن)، معزية إياها إلى تمسك التايوانيين بنظامهم السياسي التعددي «الذي اكتسبوه بشق الأنفس ويصلح مثالاً لمنطقة المحيطين الهندي والهاديء»، وعشقهم لنمط حياتهم القائم على الحرية والشفافية والاقتصاد الحر، نجد أن بكين فسرت النتيجة من وجهة نظرها على أنها هزيمة مرة لدعاة الانفصال ورافضي مبدأ «الصين الواحدة»، وأنها تعكس إرادة غالبية التايوانيين ورغبتهم في «مواصلة المشاركة في فوائد التنمية السلمية في العلاقات عبر المضيق».