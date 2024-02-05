شاي الساعة الخامسة

أوائل السبعينيات، قامت بعثة من نادي أهلي دبي بزيارة إلى دولة الكويت، بالاتفاق مع نادي الأحمدي، لعب فريق كرة القدم خلالها مباراتين وديتين مع ناديي العربي والأحمدي، وكنت مرافقاً صحفياً للبعثة، أمثل مجلة ((الأهلي)) التي صدر العدد الأول منها في شهر سبتمبر 1972م، ونَشَرْتُ تقريراً مفصلاً عن الزيارة في المجلة وقتها.

في تلك الأيام كانت أغلب الأندية تطلق على نفسها اسم النادي الرياضي الثقافي، وكان بعض الأندية يجعل كلمة (الثقافي) تسبق (الرياضي). وقبل أيام رأيت في إحدى مجموعات ((الواتس آب)) قراراً وزارياً صادراً بعد قيام الدولة بسنتين تقريباً، فيه قائمةٌ بأسماء الأندية وقتها، لا يكاد اسم نادٍ منها يشذّ عن هذه القاعدة.

كانت الأندية وقتها تصدر مجلاتٍ تتناول موضوعاتٍ اجتماعيةً وثقافيةً وسياسيةً، ولا تتطرق للرياضة إلا قليلاً أو نادراً. من هذه المجلات على سبيل المثال لا الحصر؛ الأهلي والشباب والنصر والوصل، التي كانت تصدر باسم النجاح ثم تغير اسمها بعد دمج نادي النجاح مع نادي العروبة، ولديّ بعض أعداد هذه المجلات التي عندما أتصفحها اليوم تبهرني بطرحها لجميع الموضوعات والقضايا بشفافية عالية، وبالحوارات والمساجلات التي كانت تجري على صفحاتها.

هذه المرحلة من تاريخ الصحافة في الإمارات لم تُوثَّق حتى الآن، رغم أنها تزخر بمطبوعاتٍ وإصداراتٍ كثيرةٍ، وبأقلامٍ اختفى أغلبها من الساحة بتوقف هذه المجلات، كما اختفت صفة (الثقافي) التي كانت تلتصق بأسماء الأندية، ولم يعد هناك نادٍ يهتم بالثقافة، أو ينظم نشاطاً ثقافياً كما كانت الأندية تفعل سابقاً.

أعود إلى زيارة النادي الأهلي للكويت، التي تحضرني ذكرياتٌ عديدةٌ منها، فقد استضافت إدارة نادي الأحمدي البعثة في ((بيت الخليج)) التابع لشركة نفط الكويت، ويبدو أن نظام بيت الضيافة هذا كان مستمداً من تقاليد وطقوس موظفي شركات النفط البريطانية، ففي اليوم الأول لوصولنا وجدنا العاملين في البيت يطرقون أبواب غرفنا في تمام الساعة الخامسة عصراً ليقدموا لنا شاياً وقطعة بسكويت.

اعتقدنا في البداية أن هذا من تقاليد ضيافة اليوم الأول، لكنه تكرر في الأيام التالية، وحتى آخر يوم من إقامتنا في ((بيت الخليج)).

هكذا أصبحنا نمارس الطقس الإنجليزي الذي بدأ في أربعينيات القرن التاسع عشر، والذي يقال إن آنا ماريا راسل، دوقة بيدفورد، وكانت الصديقة المقربة للملكة فكتوريا، هي أول من أنشأه بينما كانت تزور الدوق الخامس لرتلاند في قصر بلفور.

ففي ذلك الوقت كان موعد تقديم العشاء يتم بين الساعة الـسابعة والثامنة والنصف مساء، وكانت الوجبتان الرسميتان هما الإفطار والعشاء فقط، وقد تم إضافة وجبة الغداء لاحقاً نظراً لطول الوقت بين وجبتي الإفطار والعشاء، وكانت وجبة الغداء خفيفةً حينها، فكان الناس يشعرون بالجوع بين وجبتي الغداء والعشاء. لهذا قررت الدوقة أن توجد وجبةً صغيرةً تكون بعد الظهيرة، أي بعد الغداء وقبل العشاء، سُمِّيتْ بشاي بعد الظهيرة، وكانت الوجبة تتكون من الشاي مع الكيك والشطائر.

وسرعان ما انتشرت الوجبة الجديدة في المجتمع البريطاني بمختلف طبقاته، ثم انتقلت خارج بريطانيا حتى وصلت إلينا في ((بيت الخليج)) التابع لشركة نفط الكويت، ونحن نحلّ ضيوفاً على الزملاء في نادي الأحمدي.

فكرة الاسترخاء والاستمتاع بشاي الساعة الخامسة واردةٌ، لكنّ الاسترخاء والاستمتاع ليسا وحدهما ما تحققه هذه الساعة، وإنما تُعيد شحن ذهن الإنسان بعد ما بذله من جهد خلال النصف الأول من اليوم، وتزوده بطاقة جديدة لاستئناف ما تبقى من أنشطة. هذا ما تقوله الأبحاث التي تناولت هذه الساعة، لكنّ الشاعرة الكويتية سعاد الصباح حوّلت شاي الساعة الخامسة إلى قَدَرٍ مكتوبٍ على جبينها، في قصيدتها التي حملت الاسم نفسه، عندما قالت:

أصبح شايُ الساعةِ الخامسةِ معَكْ

قَدَراً مكتوباً على جبيني

يلاحقني حيثما كنتُ

في بريطانيا.. أو في ماليزيا

في أمريكا.. أو في جزرِ الكاريبي

في الأرضِ، أو في السماء

في هذا العالَمِ..

أو في العالَمِ الافتراضيّ

الذي أخترِعُه على دفاتري عندما أكون وحيدةً

تُرى، هل ما زال تقليد شاي الساعة الخامسة قائماً، أم أنه زال مع أفول شمس الإمبراطورية البريطانية؟