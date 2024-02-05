لماذا كانت المعرفة من أول اهتمامات الوالد الشيخ زايد ؟!

دوماً نقرأ في كتب التاريخ عن وقائع غفل خلالها الكثير من المصلحين أو السياسيين أو نحوهم عن أهمية الثقافة في مسيرة البناء الإنساني، لذا نقرأ بين وقت وآخر عن تراكمات من الأخطاء تحدث في ذلك المجتمع أو ذاك، والسبب هو الافتقار للمعارف الجوهرية التي تساعد الفرد في الإنتاج والعمل وأن يكون لبنة صالحة مميزة في مسيرة بلاده.



هذا الجانب الحيوي لأثر الثقافة وأدواتها المختلفة لم يغفل عنه الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بل بذهنية منفتحة وعقلية فريدة وتفكير منطقي سليم أدرك، رحمه الله، دور المعارف والعلوم والشغف بها وجميع ما ينطوي تحت علم الثقافة من فائدة ليس للفرد وحسب وإنما للمكون العام للمجتمع بأسره، وعندما يكون لديك مجتمع من النخب الثقافية المتعلمة تشكل أكبر وأوسع ممن لم يحظَ بنصيب من العلم، فإن مهمتك للبناء والتغيير للتوجه نحو مسابقة الأمم في الركب الحضاري ستكون أسهل وأكثر مرونة، لذا لم يتردد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو يؤسس ويضع الأفكار لها الاتحاد العظيم مع إخوانه شيوخ وحكام الإمارات ولم يغفل أو يتناسى أثر العلم والشغف بالمعرفة ومظلتها الأوسع الثقافة، فمنذ سنوات حكمه الأولى لأبوظبي بادر وقام بتأسيس جملة من المشاريع الحيوية التي من أهم وظائفها التوعية ونشر العلوم والمعارف للناس، وبالتأكيد أن الوالد رحمه الله، كان يعلم أنه كلما اتسعت معارف الناس اتسعت رؤيتهم وقناعتهم بأي من خطوات التطوير القادمة لذا الذي قام به، رحمه الله، هو إشراك للناس في كل عملية من عمليات التحديث والتقدم، وذلك بزيادة جرعاتهم المعرفية والعلمية في ذلك الزمن، ولتحقيق هذه الغاية أمر بإنشاء محطة أبوظبي الإذاعية في عام 1968م وبالفعل كان لهذه المحطة أثر بالغ وكبير على الناس لأنها كانت الناقل الوحيد لكل ما يجري في الإمارة من مشاريع وبناء وتقدم، فأخذت على عاتقها الشرح والوصف وإبلاغ سكان الإمارة ومجاوروها بكل جديد، فضلاً عن نقل الأخبار والتوعية وبالتالي أسهمت في زيادة الحصيلة المعرفية للسكان وجعلتهم قريبين من مصدر القرار، وهذه رؤية بحق تعد فريدة في ذلك الزمن تدل على سعة التفكير وبعد النظر لدى الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ومن دلالات نجاح هذا المشروع هو ما تم تسجيله في كتب التاريخ عن الفرحة العامة للسكان عندما بدأ البث الإذاعي، وكأنه أخرجهم من الذاتية أو من وسط كثبان الرمال ونقل العالم لهم وبين أيديهم، فبينما كانت أبوظبي تستمع للعالم والعالم يسمعها كانت حواضر كثيرة في عالمنا العربي مرتعاً للتخلف والجهل والتقاتل.



ونحن نعود لذلك التاريخ نستلهم منه العبر ونخرج من ثناياه كل هذه الجواهر من فكر والدنا رحمه الله، وندرك تماماً أن كل ما تحقق اليوم لنا من نهضة وتميز في العلوم والمخترعات إنما كان من غرس يده ونتيجة لسياساته وتفكيره، رحمه الله رحمة واسعة.