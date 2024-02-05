تفاؤل أمريكي بـ«حل سياسي» على الجبهة الشمالية

زار المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين إسرائيل في نهاية الأسبوع، لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين حول إطار آخذ في التبلور لإبعاد حزب الله، عن الحدود الشمالية لإسرائيل وسط توترات متصاعدة، وتبادل يومي لإطلاق النار.

وذكرت صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)) أن هوكشتاين التقى وزير الدفاع يوآف غالانت في تل أبيب، السبت، لمواصلة المناقشات الجارية. ونقلت الصحيفة عن ((قناة 12)) الإسرائيلية قولها: إن المبعوث الأمريكي نقل ((إشارات)) على حل دبلوماسي محتمل، سيشمل تراجع لحزب الله عن الحدود، وأضافت الصحيفة أنه لم يتسن الحصول على تأكيد رسمي بذلك.

وذكرت ((تايمز أوف إسرائيل)) أنه بحسب تقرير القناة فإن مسؤولين إسرائيليين كباراً يشعرون بالتفاؤل بشأن التوصل لصفقة محتملة للمرة الأولى، منذ بدء الحرب قبل أربعة أشهر تقريباً. وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن الاقتراح الآخذ في التبلور بوساطة أمريكية يتضمن ثلاث مراحل: الأولى، اتفاق مؤقت سيتضمن انسحاب عناصر حزب الله لمسافة من 8 إلى 10 كيلو مترات من المناطق القريبة من الحدود، والمرحلة الثانية العمل على زيادة انتشار قوات الأمم المتحدة والجيش اللبناني في المنطقة، والمرحلة الثالثة عودة السكان، الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم على جانبي الحدود، وسيتضمن الإطار أيضاً محادثات حول ترسيم حدود برية فعلية بين الجانبين، وتوفير حوافز محتملة بقيادة أمريكية لبيروت لكي توافق على الاتفاق. وذكرت القناة 12 أن إسرائيل قبلت مبدئياً هذا الإطار.

الوقت ينفد

في الأثناء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس، إن ((الوقت ينفد)) للتوصل إلى حل دبلوماسي في جنوب لبنان، وقال لنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه: إن ((إسرائيل ستتحرك عسكرياً لإعادة المواطنين، الذين تم إخلاؤهم من منازلهم)) إلى منطقتها الحدودية الشمالية، في حال عدم التوصل لحل دبلوماسي لوضع حد للعنف، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية. ميدانياً، أعلن ((حزب الله)) في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا، أمس، موقعي ((السماقة)) و((رويسات العلم)) قبالة المناطق اللبنانية الجنوبية، بالأسلحة الصاروخية، كما استهدف الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية عدداً من المناطق جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان: ((إن مقاتليه استهدفوا موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة)). وفي بيان ثان أعلن الحزب استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية.

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