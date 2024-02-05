وقف تمويل «الأونروا» يثير القلق حول اللاجئين

يعيش اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الشتات أوضاعاً اجتماعية واقتصادية سيئة، ومعظم هؤلاء يعتمدون على الخدمات والمساعدات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) لسد جزء من الأعباء الحياتية. وفي الآونة الأخيرة علقت أكثر من 12 دولة تمويلها للوكالة بعد مزاعم إسرائيلية بتورط عدد من الموظفين في هجوم 7 أكتوبر.

ويثير تعليق التمويل المخاوف حول مصير 6 ملايين من اللاجئين في فلسطين والبلدان المضيفة، عوضاً عن أنه قد يتسبب في تفاقم الأزمات الإنسانية في المنطقة.

واحتشد أمس، أهالي مخيم برج البراجنة بلبنان وممثلون عن الفصائل واللجان الشعبية والروابط الاجتماعية أمام مركز خدمات الوكالة، وذلك ((للوقوف أمام التحدي الجديد الذي فرضه تعليق بعض الدول المانحة التزاماتها المالية تجاه الأونروا))، وفقاً لوكالة سبوتنيك. ويثير وقف التمويل مخاوف بشأن الاستقرار الأمني في المنطقة، حيث قد يؤدي الضغط الاقتصادي والاجتماعي إلى اضطرابات واهتزازات أمنية.

وفي هذا السياق، قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار لوكالة ((سبوتنيك)): إن مقاربات ((المجتمع الدولي)) ملونة بالسياسة ولا تفصل بين الملف الإنساني والسياسي، مشدداً على ضرورة ((أن يكون هنالك التزام دولي بتطبيب المريض إن كان لاجئاً أو نازحاً أو مضيفاً)).

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