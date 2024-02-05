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السودان.. وفاة طفل كل ساعتين بسبب سوء التغذية

2/5/2024 7:20:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت منظمة أطباء بلا حدود، أمس، إن طفلاً واحداً على الأقل يموت كل ساعتين في مخيم زمزم الواقع في شمالي دارفور بالسودان وهو أحد أكبر وأقدم مخيمات النازحين في البلاد.

وقالت كلير نيكوليه مسؤولة قسم الطوارئ بالمنظمة: ((قبل اندلاع الصراع في أبريل من العام الماضي، كان الناس في المخيم يعتمدون بشكل كبير على الدعم الدولي للحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة وكل شيء. والآن، تم التخلي عنهم بالكامل تقريباً)).

ودعت المنظمة في بيان إلى التعبئة الجماعية للمجتمع الدولي وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية فوراً لإنقاذ الأرواح في زمزم، موضحةً أن سوء التغذية بلغ جميع مستويات الطوارئ في المخيم. وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أكد الجمعة أن 18 مليون شخص في أنحاء البلاد يواجهون مستويات حادة من الجوع، مطالباً الطرفين المتحاربين بتقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات إلى المحتاجين بشكل آمن.

ميدانياً، قتل 37 شخصاً في نهاية الأسبوع في معارك يبدو أنها مرتبطة بنزاع على أرض في منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، حسب ما أفاد مصدر رسمي.

جاء هذه العنف بعد أسبوع من مقتل 52 شخصاً في نزاع على أرض في المنطقة نفسها.

وقال بولس كوتش، وزير الإعلام في منطقة أبيي، إن القتال اندلع في مقاطعات روم أمير ولال وميجاك بهجوم شنه مسلحون من ولاية واراب في جنوب السودان، يدعمهم مقاتلون موالون للزعيم الروحي، جاي ماتشيك، من ولاية الوحدة بجنوب السودان أيضاً. وأضاف كوتش إن القتال خلف 19 قتيلاً و18 جريحاً، السبت، وأودى بحياة 18 شخصاً آخرين، الأحد، ومن بينهم 4 نساء و3 أطفال.

سياسياً، التقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي في طهران نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في أول زيارة لوزير خارجية للسودان منذ قطع العلاقات بين البلدين في سنة 2016.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق لعودة العلاقات الطبيعية واستئناف الأنشطة الدبلوماسية بين البلدين، بعد إعلان عودة العلاقات الدبلوماسية في أكتوبر الماضي.

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