تقارير «البيان»: قمة «برازافيل» تمهد للمصالحة الليبية

اجتمعت أمس اللجنة المعنية في شأن ليبيا في الكونغو برازافيل، ضمن مساعٍ مُتجددة للاتحاد الأفريقي من أجل رعاية ملف المصالح الوطنية في ليبيا، في سياق لقاءات متواصلة من جانب المنظمة الإقليمية لحلحلة الأزمة بالتوصل لاتفاقات بين جميع الأطراف.

واجهت تلك المحاولات عديداً من المطبات وعطَّلت خططاً سابقة من أجل عقد مؤتمر وطني ليبي جامع تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في العامين الماضيين، تحت وطأة تنامي الخلافات الداخلية وعدم الاتفاق على محاور أساسية يُمكن البناء عليها للتوصل إلى المصالحة.

قمة الكونغو برازافيل المصغرة يُعول عليها في تحقيق تقدم يُمهد الطريق أمام مزيدٍ من التفاهمات بين الأطراف المختلفة، وتحت إشراف ورعاية أطراف إقليمية فاعلة في الملف الليبي، ولا سيما أن تلك القمة تأتي في سياق الاستعداد لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية المقرر في 28 أبريل المقبل بمدينة سرت، وهي واحدة من المحطات التي يُعول عليها في إنجاز الملف المُعطل منذ سنوات.

وقال مدير مركز الأمة الليبي للدراسات، محمد الأسمر، في تصريحات خاصة لـ((البيان))، إن الاتحاد الأفريقي منذ سنة 2011 شكّل لجنة رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الكونغولي وعضوية رواندا وجنوب أفريقيا، ومنذ ذلك الحين يدار الملف الليبي من قبل هذه اللجنة لدى الاتحاد.

ولكن بعدما تم وضع خريطة الطريق في نوفمبر من سنة 2020 في تونس، والتي تضمنت آلية عبر ملتقى الحوار الوطني وبمشاركة 75 عضواً، والذي أنتج حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، أوكلت مهام للمجلس وفي مقدمتها المصالحة الوطنية في ليبيا، وأن يقوم المجلس بإنتاج المفوضية الوطنية للمصالحة، ولكن بعد عام تقريباً ظهرت مجموعة من العقبات أمام المجلس لا يستطيع تجاوزها، وبعدها أوكل مجلس الأمن للاتحاد الأفريقي الإشراف على ملف المصالحة. وخلصت كل الإجراءات التي يرعاها الاتحاد إلى ضرورة إجراء مؤتمر جامع في ليبيا للمصالحة.

وتعذر ذلك لاحقاً، وبدلاً من انعقاد مؤتمر جامع تمت إقامة مؤتمر تحضيري في يناير من سنة 2023 وأن يتم عقد المؤتمر العام الجامع في مدة لا تتجاوز نهاية مارس من العام نفسه، وهذا ما لم يحدث أيضاً، فيما واصل الاتحاد الإشراف على لقاءات وحوارات في هذا الصدد.

ويُعول على نطاق واسع على الدور الذي يمكن للاتحاد الأفريقي القيام به في هذا السياق في خطٍ متوازٍ مع تحسس البلد طريقه نحو الانتخابات، وفي ظل الخلافات بين الفرقاء التي تجعل التقدم إزاء تلك الخطوة محفوفاً بمزيدٍ من التحديات، وفي ظل التباين في المبادرات الأممية في شأن قانوني الانتخابات، وبما يجعل الليبيين بعيدين عملياً عن إقامة الانتخابات حتى اللحظة.

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