هدنة غزة في حقيبة بلينكن بالمنطقة

أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مستبقاً وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي بدأ جولة بالمنطقة، تصريحات أكد فيها رفضه مطالب حركة حماس بشأن الهدنة المقترحة.

وقال نتانياهو إن الشروط يجب أن تكون مماثلة للاتفاق السابق، الذي شهد تبادل نسبة من المحتجزين في غزة مقابل أسرى فلسطينيين خلال هدنة نوفمبر الماضي، بحسب ما نقل عنه حزب الليكود الذي يتزعمه.

في الوقت نفسه، اعتبر نتانياهو أن النصر الكامل للجيش الإسرائيلي في غزة سيوجه ضربة قاضية لحركة حماس والقوى الأخرى المدعومة من إيران. وقال أمام قادة في الجيش بحسب مكتبه ((النصر الكامل سيوجه ضربة قاضية لمحور الشر المؤلف من إيران وحزب الله والحوثيين وبالطبع حماس)).

بلينكن والهدنة

ووصل بلينكن إلى السعودية أمس، في جولة جديدة تهدف لضمان التوصل إلى هدنة في غزة. وهذه خامس زيارة يقوم بها الوزير الأمريكي إلى المنطقة منذ السابع من أكتوبر، ويتوقع أن تشمل بعد السعودية، إسرائيل ومصر وقطر.

ويتوقع بأن يناقش بلينكن مقترح هدنة وُضع خلال اجتماع عقده كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين والمصريين والقطريين في باريس الشهر الماضي.

ينصّ مقترح الهدنة الجديد على وقف القتال لمدة ستة أسابيع مبدئياً، بينما تفرج ((حماس)) عن الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، وفق مصدر في الحركة.

الرد المنتظر

لكن ((حماس)) أكدت أنه لم يتم بعد التوصل إلى أي اتفاق، بينما أعرب بعض المسؤولين الإسرائيليين عن معارضتهم لأي تنازلات. وقال مصدر في ((حماس)) أمس، إن الحركة تواصل مشاوراتها بشأن مبادرة باريس والتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وصولاً إلى صفقة لتبادل الأسرى.

وأضاف المصدر أن المشاورات ما زالت مستمرة ولم تنته بعد، مشيراً إلى أن حركته ليست مرتبطة بموعد معين لتسليم ردها. ومع ذلك، توقع المصدر أن ((حماس ستقدم ردها لقطر ومصر، الوسيطين الرئيسيين بينها وبين إسرائيل، قريباً)).

وبحسب المصدر، أجرت قيادة حماس السياسية في الخارج مشاورات مع عدد من الفصائل، لبلورة موقف موحد يهدف بشكل أساسي لإتمام الصفقة. وقال إن ((هناك مناقشات وصيغ عدة مطروحة من شأنها وقف الحرب)).

وذكر المصدر أن ((الحركة والفصائل تصر على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، والسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم في غزة وشمال القطاع وإعادة إعمار غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن غزة))، مشيراً إلى أنه ((من دون ضمانات دولية لن تنفذ إسرائيل أياً منها)).

ظروف قاسية

ويعيش سكان غزة في ظروف إنسانية قاسية، وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر منصة ((إكس))، إن ((هناك محدودية شديدة في الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي وسط القصف المستمر)).

وقالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي شن ضربة من البحر على قافلة مساعدات غذائية تابعة لها كانت تستعد لدخول شمال القطاع. وكتب توماس وايت مسؤول الوكالة في القطاع، ((لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى)). ولقي 128 فلسطينياً، معظمهم نساء وأطفال، حتفهم في القصف الإسرائيلي ليل الأحد الاثنين في القطاع، فيما تواصل القصف الإسرائيلي على وسط وجنوب القطاع، بما في ذلك على مسافة قريبة من المستشفيات، وفق مصادر إعلامية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه داهم مقر كتيبة حماس في مدينة خانيونس الجنوبية وعثر على ما وصفه بمواد تدريبية لهجوم السابع من أكتوبر. وقال إن المواد شملت نماذج تحاكي بوابات دخول المستوطنات الإسرائيلية والقواعد العسكرية والمركبات المدرعة التابعة للجيش الإسرائيلي.

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