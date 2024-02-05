«شاورما حسن» تعيد بعض مظاهر الحياة للنازحين في رفح

قامت مجموعة من النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بمبادرة لعمل ما يشبه مطعم للشاورما وسط مخيمات النازحين، حيث يتم توزيع جزء من الشاورما على الفقراء بشكل مجاني، ما أدخل بعض البهجة في قلوب النازحين التواقين للعودة إلى حياتهم قبل الحرب.

حسن الديب، نازح من مدينة غزة، خسر عمله في مطعم شاورما بسبب الحرب، فبادر إلى مساعدة والده لعمل شاورما للنازحين.

يقول حسن لوكالة ((سبوتنيك)): ((كنا نعمل في مدينة غزة، وتدمرت كل أحلامنا في غزة، وتدمرت كل أشغالنا، ونسعى لاستعادة ذكرى 1 % بالمئة، والحمد لله تمت المبادرة من شهر ونصف الشهر تقريباً، حيث اشتغلنا أنا والشباب، والوالد دعمنا لتنفيذ المشروع، والناس قبلته منذ اليوم الأول، ونحن نعمل يومياً، حتى أثناء المطر والقصف)).

وأضاف الديب: ((هذه المبادرة قمنا بها لأننا نفهم بطريقة عملها، وهي لقمة طيبة للنازحين، بدلاً من المعلبات التي تحتوي على المواد الحافظة، واللحم الذي نقدمه نذبحه أمام الناس، ونقدم طعاماً جيداً، والإقبال كبير للغاية)).

وجبات مجانية

وبالرغم من غلاء الأسعار، يحاول هؤلاء الشباب بيع الشاورما بسعر قريب لسعر التكلفة، حتى يتسنى لهم إعادة المبادرة بشكل يومي. وتابع: ((الأرباح التي يدخلها هذا المشروع، وبتوجيهات من والدنا، نعمل بها وجبات مجانية للنازحين، ونقوم بتوزيع شاورما مجاناً)).

نصف لابنه

ومن بين الذين أقبلوا للشراء من مطعم حسن، النازح عامر إسماعيل الذي لم يذق طعم الشاورما منذ أربعة أشهر، ويقول لـ((سبوتنيك)): ((الظروف التي نعيشها صعبة، فقد كان سعر الشاورما قبل الحرب من 10 - 15 شواكل، واليوم سعرها يصل إلى الضعف، وصاحب هذه المبادرة جزاه الله خيراً، يقوم بتوزيع طعام على الفقراء، وأنا اليوم تذوقت طعم الشاورما لأول مرة منذ بداية الحرب، وقد أكلت نصفه، ونصفه الآخر، سأذهب للبيت لإعطائها لابني لأن نفسه يأكل الشاورما)).

وأغلقت جميع المطاعم تقريباً في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر، إضافة إلى قلة توفر المواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي، لغالبية الأسر في القطاع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز