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قرقاش: الإمارات لن تلتفت لمن لا يجرؤ على مواجهة مشاغله

2/5/2024 7:20:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية في طريقها، ولن تلتفت لمن لا يجرؤ على مواجهة مشاغله وتحدياته بمنهجية عقلانية وواقعية.

وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي ((X)) (تويتر سابقاً): ((في عالمنا العربي هناك من يرى في نموذج الإمارات تجربة ناجحة يسترشد بها أو يستفاد من بعض محاورها، وهناك من يريد التهرب من إخفاقاته وإحباطاته وتحميلنا مسؤوليتها)).

وأضاف في تدوينته: ((الإمارات ماضية في طريقها، وكل الشكر لمن يغبطنا، ولن نلتفت لمن لا يجرؤ على مواجهة مشاغله وتحدياته بمنهجية عقلانية وواقعية)).

وكان معاليه كتب في تغريدة سابقة إن ((الاستهداف الإعلامي الذي تتعرض له الإمارات لن يزيدنا إلا ثقة وثباتاً))، مضيفاً: ((وسنبقى مصدر اعتدال، ومستمرون في بناء وتعزيز نموذج جاذب للتنمية والاستقرار))، مؤكداً: ((سنسعى مع الأشقاء والأصدقاء نحو حلول سياسية لأزمات المنطقة. قناعتنا راسخة، وتضليلهم سيذهب هباءً منثوراً)).

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