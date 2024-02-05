استهداف صواريخ للحوثيين معدة للإطلاق نحو البحر الأحمر

في أعنف ضربة من نوعها منذ بدء التصعيد في البحر الأحمر، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تدمير صواريخ ومسيرات وشن سلسلة غارات أمريكية بريطانية على مواقع عدة للحوثيين في صعدة والحديدة، بعد يوم واحد من الضربات الأمريكية - البريطانية المشتركة ضد أهداف الحوثيين.

وقالت واشنطن إنها أحبطت عمليات إطلاق صواريخ مضادة للسفن كانت جماعة الحوثي على وشك تنفيذها في البحر الأحمر، ونشرت القيادة الوسطى صوراً لما قالت إنه انطلاق طائرات وإطلاق صواريخ على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية ((سنتكوم)) في بيان، أنه ((في حوالي الساعة الرابعة صباحاً (بتوقيت اليمن)، ضربت الولايات المتحدة صاروخ كروز مضاداً للسفن، كان جاهزاً للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر)).

وبعد ساعة ونصف الساعة، ضربت القوات الأمريكية صاروخ كروز حوثياً للهجوم الأرضي. وفي الساعة 10:30 صباحاً (بتوقيت اليمن)، استهدفت القوات الأمريكية أربعة صواريخ كروز أخرى مضادة للسفن، قائلة إنها تمثل تهديداً للسفن التجارية والسفن الحربية الأمريكية في المنطقة. وتأتي هذه الضربات، بعد يوم واحد من عملية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضربت 36 هدفاً مختلفاً للحوثيين في 13 موقعاً مختلفاً في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية ((سنتكوم)) على وسائل التواصل الاجتماعي، إن القوات الأمريكية ((نفذت ضربة دفاعاً عن النفس ضد صاروخ كروز حوثي للهجوم البري))، ثم قصفت في وقت لاحق ((4 صواريخ كروز مضادة للسفن، جميعها كانت معدة للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر)).

وأضافت أن القوات الأمريكية ((حددت الصواريخ في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً على سفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة)). إلى ذلك، أفادت مصادر يمنية بمقتل 40 حوثياً خلال اليومين الماضيين نتيجة الضربات الأخيرة. وذكرت المصادر نفسها أن معظم القتلى سقطوا في صنعاء والحديدة.

مزيد من الضريات

وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، أوضح أول من أمس، أن الولايات المتحدة تعتزم شن المزيد من الضربات على الجماعات ((المدعومة من إيران))، في الشرق الأوسط، فيما ذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي في تصريحات منفصلة، أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة مساء الجمعة الماضي، كانت مجرد ((جولة أولى)) من إجراءات ستتواصل لاحقاً.

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