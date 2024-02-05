الفرق المشاركة في «سوات 2024» تشيد بالمنافسة العالية

أكدت الفرق التكتيكية والوحدات الشرطية الخاصة المُشاركة في مسابقات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية ((سوات 2024))، المقامة في دبي، أن التحدي في نسخته الخامسة يشهد ارتفاعاً عالي المستوى في المنافسة بين كافة الفرق من مختلف دول العالم، مُشيرين إلى أن ((المنافسة)) تستهدف تقليص ((الثانية الواحدة)) في المدة الزمنية لكل تحد، والتي قد تحسم الوصول إلى منصة التتويج.

وتمكنت شرطة دبي، أمس الأول، من حصد المركز الأول في مسابقة ((الهجوم))، بفارق ثانية واحدة فقط عن الفريق القرغيزستاني، حيث أنهت شرطة دبي التحدي في دقيقة و49 ثانية، فيما تمكن فريق قيرغستان من إنهاء المدة في دقيقة و50 ثانية، وجاء في المركز الثالث بيلاروسيا بدقيقة و51 ثانية، وهو ما عكس مستوى المنافسة الشديدة بين الفرق.

وقال اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون العمليات: ((يشهد التحدي هذا العام منافسة شديدة بين كافة الفرق، ونلاحظ أن الفارق الزمني بين كافة الفرق بات يُحسب بالثانية الواحدة للوصول إلى منصات التتويج، وليس كما كان سابقاً قد يصل إلى دقائق))، مبيناً أن اليومين الماضيين شهدا أيضاً منافسة كبيرة بين الفرق المشاركة، وأداء تنافسياً عالياً رغبة في الوصول إلى المركز الأول.

وأشاد الغيثي بأداء الفرق التي عملت بروح الفريق الواحد خلال اليومين الماضيين، وأظهرت مدى استعدادها البدني والذهني للتحدي، ومدى استفادتها من النسخ السابقة التي أسهمت في إكسابها خبرات متعددة.

من جانبها، أكدت أريكا أكونا عضو فريق تشيلي النسائي، أن مستوى الاستعداد لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية عالٍ من قبل كافة الفرق، وأن الفوارق الزمنية في النتائج مُتقاربة جداً بين الفرق، مشيرةً إلى أن الصراع والتنافسية ترتفع حدتها في الأمتار الأخيرة من كل تحد، وهو ما يحسم مركز كل فريق ونتيجته.

بدوره، رأى فيكتور ميرليجاك، العضو في فريق البرازيل، أن المستوى مرتفع جداً هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وأنه لا أحد يستطيع التنبؤ بمن سيكون في المراكز الأولى لشدة المنافسة والجاهزية التي أبدتها الفرق .

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