سلطان بن أحمد يشهد توقيع اتفاقية بين جامعتي الشارقة ولوبيك الألمانية

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي الشارقة ولوبيك الألمانية، تشمل التنسيق البحثي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مجالات العلوم والتكنولوجيا بشكل عام والطب والصحة على وجه الخصوص.

وقع الاتفاقية في مجمع الكليات الطبية والصحية، الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والبروفيسورة غابرييل جيلسن، رئيسة جامعة لوبيك.

اتفاقية

وتنص الاتفاقية على التنسيق العلمي بين الجامعتين لعمل مبادرات بحثية تشمل توفير منح مشتركة يتم التعاون فيها وإنجازها من فريق عمل يشمل باحثين رئيسيين من الجامعتين لإنتاج أبحاث مبتكرة وحديثة فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتطبيقاتهما والمجالات ذات الصلة.

وتشمل الاتفاقية، التي سبقها توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين في نوفمبر 2019م، رعاية وتمويل وتنظيم المشروعات البحثية المنتجة والقابلة للنشر بطريقة تعاونية، والتي تؤدي إلى تحقيق براءات اختراع والتوصل إلى منتجات تجارية تفيد المجتمع، وستقوم الجامعتان، بحسب الاتفاقية، بتكوين فريق علمي مشترك يمثل اللجنة العلمية التي ستضع الشروط والمواصفات للمشروعات البحثية التعاونية المستقبلية في المجالات التي تنص عليها الاتفاقية.

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