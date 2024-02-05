«صندوق المعرفة» في دبي تخصص أصولاً تعليمية لخدمة 18 ألف طالب

أعلنت مؤسسة صندوق المعرفة عن تخصيص أكثر من 2.8 مليون قدم مربعة من الأصول التعليمية في إمارة دبي، خلال العام 2023، بنسبة زيادة بلغت 211 % عن العام 2022، والتي تم تخصيصها لمستثمرين ومشغلين في قطاع التعليم، حيث من المتوقع أن تخدم الأصول المخصصة أكثر من 18 ألف طالب في الإمارة، من خلال تنفيذ مشاريع تعليمية خاصة خلال الفترة المقبلة، تشمل مدارس ومراكز التعليم المبكر وتوفر المناهج البريطانية والهندية والفرنسية والأمريكية.

وتضمنت الأصول المخصصة مناطق جغرافية متنوعة في إمارة دبي، حرصت المؤسسة على توزيعها بشكل يخدم أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، حيث تشمل هذه المناطق ند الشبا، البرشاء، الخوانيج، الثنية، ند حصة، المزهر والنهدة والروية.

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري للمحفظة، التي تديرها المؤسسة، بغرض تعزيز الدعم في المبادرات التعليمية والمعرفية في الإمارة، فقد بلغ إجمالي القيمة السوقية للاستثمارات في نهاية العام 2023، 1.01 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 47.2 % عن قيمتها السوقية نهاية عام 2022، إذ أسهمت الاستراتيجية المستدامة، التي نفذتها المؤسسة في إدارة المحفظة في تنويع الاستثمارات والبحث المستمر عن فرص استثمارية واعدة، تعزز من نمو المحفظة بشكل مستدام.

وأشار أحمد عبد الكريم جلفار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة، إلى أن وصول القيمة السوقية للاستثمارات إلى مليار درهم يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويعكس بوضوح الاتجاه الإيجابي للاستراتيجية، التي تتبناها المؤسسة في إدارة الصندوق، حيث سيكون لهذه الاستثمارات دور مؤثر في تلبية الاحتياجات ودعم المبادرات وتحقيق الاستدامة في القطاع التعليمي.

بدوره، أكد عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة حرص المؤسسة على جذب المستثمرين في مجال التعليم للاستفادة من الخدمات، التي تقدمها إمارة دبي لدعم القطاع التعليمي، مشيراً إلى أن المؤسسة نجحت في العام الأول، منذ إطلاق استراتيجيتها 2023 - 2025 في تعزيز التفاعل مع المستثمرين لجذب الاستثمارات التعليمية، وتحفيزهم للاستثمار في الأصول التعليمية، وتجلى ذلك في المساحات التعليمية، التي تم تخصيصها خلال عام 2023 للمستثمرين.

وأشاد العور بدور الشركاء المساهمين في القطاع التعليمي في الإمارة، وقال: ((نشكر شركاءنا في القطاع الحكومي والخاص، والداعمين الرئيسيين لمشروع ((مدارس دبي))، وهم: شركة داماك العقارية، بنك دبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، جمعية دار البر، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بالإضافة إلى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، إذ كان لمساهمتهم القيمة أثر كبير في تعزيز قطاع التعليم في الإمارة)).

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