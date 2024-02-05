«كهرباء دبي» تستقبل بيانات 742,035 عقد إيجار إلكترونياً 2023

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة استقبلت بيانات 742,035 عقد إيجار في سنة 2023، مقارنة بـ648,065 عقداً في سنة 2022، وبزيادة تُقدّر بـ14.5 %. وتشمل البيانات عقود ((إيجاري)) الجديدة والتي يتم تجديدها وذلك بالنسبة لجميع فئات المتعاملين، إذ ترتبط أنظمة الهيئة إلكترونياً بنظام ((إيجاري)) من مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويتم تحويل بيانات المستأجر بشكل تلقائي للهيئة ومن ثم إنشاء رقم حساب للمستأجر الجديد وتفعيل خدمات الكهرباء والمياه له بعد سداد مبلغ التأمين عبر قنوات الهيئة الذكية.

وأكد معالي الطاير أن الزيادة الكبيرة في عدد عقود الإيجار في 2023 تبرز مكانة دبي العالمية وجهة مفضلة للعيش والعمل وريادة الأعمال والسياحة، بفضل العوامل التي تسهم في توفير أسلوب حياة فريد من نوعه لكل من يعيش في دبي، وتشمل بنيتها التحتية المتطورة وسهولة الحصول على الخدمات وغير ذلك من مقومات تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة ودعم الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي حتى سنة 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وأضاف: ((نحرص على التطوير المستمر لقنوات الهيئة الرقمية بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، ومن ذلك الذكاء الاصطناعي وبلوك تشين وغيرهما، إضافة إلى الربط بخدمات الدوائر الحكومية الأخرى لتقديم خدمات ذكية ومتكاملة توفر وقت وجهد المتعاملين وتتخطى توقعاتهم بما يعزز سعادتهم. واستكملت الهيئة التكامل الرقمي لأكثر من 90 مشروعاً مع جهات حكومية وخاصة لتوفير خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة يمكن إنجازها في أي وقت ومن أي مكان بسهولة وأمان، بما يدعم استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، واستراتيجية دبي الرقمية وسياسة خدمات 360 لحكومة دبي)).

من جهته، أكد محمد سالم المانع، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع خدمات الفواتير في الهيئة، أن مجمل عقود ((إيجاري)) التي استقبلت الهيئة بياناتها في 2023 بلغ 742,035 عقداً منها 324,766 عقداً جديداً و417,269 عقداً تم تجديدها، ومنذ إطلاق الخدمة في سنة 2015 وحتى نهاية سنة 2023، بلغ مجمل عقود ((إيجاري)) (جديد وتجديد) التي تم استقبال بياناتها 3,589,038 عقداً.

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