نهيان بن مبارك: وثيقة «الأخوة الإنسانية» تعزز التعددية الثقافية

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أول من أمس، أعمال مؤتمر ((الإسلام والأخوة الإنسانية))، الذي ينظمه مركز تريندز للبحوث والاستشارات بالتعاون والشراكة مع وزارة التسامح والتعايش والمنصة الجامعية لدراسة الإسلام ((PLURIEL)) في مقره بأبوظبي، لتسليط الضوء على أثر وثيقة الأخوة الإنسانية للعيش المشترك، تزامناً مع اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، ومرور 5 سنوات على توقيعها، بحضور جمع من كبار الشخصيات الدينية والثقافية والأكاديمية من مختلف أنحاء العالم.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في الكلمة الرئيسية للمؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام: ((بعد خمس سنوات مثمرة، ما زالت وثيقة الأخوة الإنسانية تجسد القوة الأخلاقية التي علينا جميعاً أن نبذلها لمواجهة التحديات العالمية الكبيرة في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف: ((نعبر عن عظيم فخرنا بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يمثل دعمه ورعايته لهذه الوثيقة دليلاً على قناعته القوية بأن الأخوة الإنسانية والتعايش السلمي من العناصر المهمة في بناء مجتمع عالمي يتسم بالخير والأخلاق الحميدة. ونفخر بأن وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية أظهرت للعالم كله حرص سموه على تعزيز التعددية الثقافية وضمان الكرامة الإنسانية والسلام والرخاء للجميع)).

وشدد معاليه على أنه لا يمكن لأي أمة أو مجتمع تحويل جميع الناس بشكل سلمي إلى عقيدة واحدة، ولا يجوز محاولة ذلك، وأفضل ما يمكننا فعله هو استباق الخيرات، أي التنافس في الفضيلة والأعمال الصالحة، وهذا هو جوهر الأخوة الإنسانية كما نعرفها.

أدوات

من جانبه، أعرب قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاردينال أيوسو،عن تمنياته بتعليم الوثيقة في المدارس كلها في العالم، وأن تطبق مبادئ تلك الوثيقة في شتى أنحاء العالم، وأن يتم القضاء على كل ما يمنع تحقيق ذلك، مشدداً على أن معرفة الآخر وبناء ثقة متبادلة بين الأنا والآخر هي من أدوات تحقق السلام.

وقال إن الحوار ومعرفة الآخر هما الطريق مع التعليم لتحقيق الأخوة الإنسانية، كما أنه بالذكاء الإنساني يمكن أن نتخطى التحديات التي يطرحها على الإنسانية الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين إن ((الوثيقة)) مثَّلت نداءً لأفراد العائلة الإنسانية كافة من أجل تعزيز السلام والاحترام المتبادل، والوئام الاجتماعي القائم على احترام الفئات كافة وصيانة حقوقها.

وشدد على أن دولة الإمارات ترعى تطبيق وثيقة الأخوة الإنسانية على أرض الواقع من خلال تفعيل مبادئها والعمل على تحويلها إلى واقع يعيشه الناس، وهذا دليل بيّن على إيمان الإمارات الحقيقي ورغبة قادتها الصادقة في تحقيق الخير والسلام والأخوة لكل الناس.

إلى ذلك، رحب الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات مئات المتخصصين من مختلف المؤسسات الأكاديمية المرموقة، والقادمين من أكثر من 40 جامعة ومؤسسة بحثية من 4 قارات و17 دولة مختلفة، سيشاركون في 12 ندوة بحثية، و5 محاضرات.

وقال إن المؤتمر يكتسب أهمية أكبر بالنظر إلى أنه يواكب الذكرى الخامسة لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.

اتفاقية

وبحضور ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وقعت عفراء الصابري مدير عام وزارة التسامح والتعايش والدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، اتفاقية للتعاون المشترك بين الوزارة والمركز تؤطر سبل تفعيل قدراتهما معاً لخدمة أهدافهما الاستراتيجية، وذلك في مجالات البحث العلمي ونشر وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية محلياً ودولياً.

ونصت اتفاقية التعاون على تعزيز الشراكة بين الطرفين، من خلال البحث العلمي الهادف، وتنظيم وطرح عدد من المبادرات العالمية ذات الاهتمام المشترك، مثل تنظيم المشروعات البحثية، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والمنتديات، والبرامج التي تسعى لتعزيز قيم التعايش والتسامح، وتعزيز التعاون بينهما بصفة دائمة من خلال تطوير ودعم أطر التفاهم عبر تبادل الخبرات للمساهمة في تنمية المجتمع، وتهيئة بيئة من التعارف والتسامح والتفاهم والتعايش والاحترام بين الجميع.

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