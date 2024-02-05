منصور بن محمد يثمن جهود شرطة دبي في تنظيم واستضافة «الفرق التكتيكية»

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، منافسات اليوم الثالث من النسخة الخامسة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، المقامة في المدينة التدريبية بالروية بدبي، بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي وعدد من الضباط، وقادة الفرق التكتيكية على مستوى العالم.

واطلع سموه على فعاليات اليوم الثالث الذي تضمن قيام الفرق التكتيكية والوحدات الشرطية الخاصة من مختلف دول العالم بالتنافس فيما بينها ضمن تحدي ((إنقاذ ضابط))، والذي يشمل التعامل مع عدد من أهداف الرماية في ميدان التدريب وتجاوز العوائق، وعملية نقل وإنقاذ من خلال جسر حبال معلق.

وثمّن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جهود القيادة العامة لشرطة دبي في تنظيم واستضافة للنسخة الخامسة من التحدي الذي يشهد نمواً كبيراً في أعداد الفرق المشاركة عاماً تلو الآخر، ما يسهم في تعزيز التنافس وتبادل الخبرات وتطوير القدرات بين الفرق الخاصة من حول العالم، لمواجهة التحديات والأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات، إلى جانب توفير الفرص اللازمة للعناصر المشاركة من الأجهزة الشرطية في دولة الإمارات، للاحتكاك مع نظرائهم من مختلف دول العالم، وإكسابهم الخبرات والتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون وتفعيله بين هذه الأجهزة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد سموه بالتحديات الخمسة التي يضمها تحدي الإمارات للفرق التكتيكية والمتمثلة في ((المسابقة التكتيكية))، و((تحدي الهجوم((، و((إنقاذ ضابط))، و((تحدي البرج))، و((مسابقة الموانع))، والتي تعكس الجاهزية التي يتوجب على رجل الوحدات الخاصة أن يتمتع بها للقيام بواجبه في خدمة المجتمع وتعزيز أمنه.

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