حاكم الشارقة يوجّه باستحداث «جائزة الحيرة للشعر النبطي»

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الفترة من 5 لغاية 11 فبراير الجاري بمشاركة 40 شاعراً وشاعرة، وذلك في قصر الثقافة.

ووجّه سموه دائرة الثقافة باستحداث ((جائزة الحيرة للشعر النبطي))، تقديراً وتشجيعاً لأبرز القصائد المنشورة في مجلة ((الحيرة من الشارقة))، حيث سيتم اختيار قصيدة من كل عدد من أعداد المجلة التي تصدرها الدائرة شهرياً، ليبلغ عدد النصوص الفائزة 12 قصيدة، وذلك اعتباراً من شهر يناير 2024.

وشاهد سموه والحضور مادة مرئية في مستهل الحفل تناولت السيرة الذاتية للشاعرين المكرمين، وهما: الشاعر صالح بن عزيز المنصوري، والشاعرة ناعمة بن ثالث ((بنت جميرا))، ومسيرتهما مع الشعر النبطي، وأبرز المحطات في حياتهما الأدبية، كما تضمنت المادة قراءات شعرية لعدد من أشهر قصائدهم، قدم بعدها الشاعر بطي المظلوم، مدير مجلس الحيرة الأدبي، أبياتاً شعرية بمناسبة انطلاق المهرجان، عبر فيها عن مشاعر المواطنين تجاه مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الثاقبة التي تنعكس على رقي المجتمع.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الشعراء رواد الشعر النبطي في النسخة الـ18من المهرجان وهما: صالح بن علي المنصوري وناعمة خليفة بن ثالث، مقدماً لهما شهادات التقدير والدروع التذكارية ملتقطاً معهما الصور الجماعية.

ويقدم المهرجان في دورته الـ18 مجموعة من الفعاليات التي تقوم على التنوع والتميز، حيث ستقام 7 أمسيات شعرية، وجلسة شعرية صباحية، وندوة تحت عنوان ((الرواد المكرمون)) تتحدث عن مسيرة الشاعرين المكرمين الأدبية، في حين سينتقل المهرجان إلى الذيد وكلباء.

حضر الافتتاح بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، الدكتور منصور بن محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، محمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين والشعراء ومتذوقي الشعر.

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