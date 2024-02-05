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عبدالله بن زايد يؤكد دعم الإمارات للمساعي الرامية لوقف إطلاق النار في غزة

2/5/2024 7:20:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، اللورد طارق أحمد، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنع العنف الجنسي في النزاعات.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها الأمنية والإنسانية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز الاستجابة العالمية للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية للمدنيين على نحو آمن ومستدام.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات للمساعي الإقليمية والدولية المبذولة كافة، للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وأهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة، بما يسهم في توفير الحماية للمدنيين كافة، وتقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق، والتخفيف من معاناته.

وبحث سموه واللورد طارق أحمد عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشراكة من أجل المستقبل، التي تجمع البلدين.

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