حمدان بن محمد: صحة الفرد والمجتمع أولوية نوليها كل الاهتمام

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وضع حجر الأساس لـ«مستشفى حمدان بن راشد للسرطان» التابع لدبي الصحية، أول مستشفى متكامل وشامل للسرطان على مستوى إمارة دبي، والكشف عن تصميم المستشفى الذي يأتي تشييده تكريماً لمسيرة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الزاخرة بالعطاء والعمل الإنساني.

وأثنى سمو ولي عهد دبي على الأهداف النبيلة للمشروع، وأثره في مواكبة ودعم مسيرة تطوير القطاع الصحي في الإمارة، وقال سموه: «مستشفى حمدان بن راشد للسرطان يأتي تكريماً للإرث الإنساني الكبير للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.. والمشروع إضافة مهمة تدعم غايات أجندة دبي الاجتماعية 33 بشأن إنشاء المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المعايير العالمية.. صحة الفرد والمجتمع أولوية نوليها كل العناية والاهتمام، وبتضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص نمضي في مسيرة هدفها توفير أفضل أشكال الرعاية الصحية وفق أرقى الممارسات العالمية».

كما أعرب سموه عن تقديره للإسهامات المقدمة من قبل المانحين، التي تعد استثماراً استراتيجياً في بناء المستقبل، وما تعكسه من تلاحم المجتمع ومبادرته للمشاركة في تعزيز الجهود الرامية إلى تأكيد نموذج دبي الرائد في المجالات كافة، وفي مقدمتها مجال الرعاية الصحية.

ودوّن سموه، أمس، عبر حسابه في منصة «إكس»: «بحمد الله وضعنا اليوم حجر الأساس لمستشفى حمدان بن راشد للسرطان، والذي سيبدأ بتقديم خدماته اعتباراً من 2026 تحت مظلة دبي الصحية.. هذا المستشفى يمثل امتداداً للإرث الإنساني للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، ويسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 بتوفير المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة.. نشكر كل المانحين وأصحاب الأيادي البيضاء ممن دعموا هذا المستشفى الذي يمثل منارة للأمل ومركزاً للابتكار من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمدعومة بالأبحاث العلمية».

نظام متكامل

وأعلنت دبي الصحية، أول نظام صحي أكاديمي متكامل في إمارة دبي، عن افتتاح المستشفى الذي تبلغ مساحته 56000 متر مربع، في العام 2026 مدعوماً بالتبرعات التي تستقبلها مؤسسة الجليلة، التي تقود ركيزة العطاء في دبي الصحية، من قبل المانحين من أفراد ومؤسسات، لبناء المستشفى تأكيداً لمبدأ المسؤولية المجتمعية.

حضر الاحتفال، الذي أقيم في موقع المستشفى في منطقة الجداف بدبي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي الصحية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية، والشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، كما حضر الحفل عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة وعضو مجلس دبي الصحية، والدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، وأعضاء مجلس إدارة دبي الصحية، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والمانحين.

من جانبه، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي الصحية: «سيكون مستشفى حمدان بن راشد للسرطان خير تكريم للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إذ سيكون المستشفى منارة للأمل، ومركزاً للابتكار، ووعداً بتقديم رعاية مثلى للمرضى على مستوى دبي ودولة الإمارات، وهذا من خلال أفضل الخبرات وأحدث التقنيات التي ستعزز بيئة التعافي والشفاء».

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية: «سيفتح مستشفى حمدان بن راشد للسرطان آفاقاً جديدة في مجال الارتقاء بمعايير رعاية مرضى السرطان، تأكيداً لالتزامنا في دبي الصحية بالارتقاء بصحة الإنسان، وسنقوم بكل ما يلزم لجعل المستشفى خير تكريم للإرث الزاخر للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وإضافة مؤثرة تسهم في تحقيق طموح دبي في الوصول إلى الريادة العالمية في مجال الابتكار في الرعاية الصحية، وتوفير خدمات صحية عالمية المستوى للجميع».

رعاية شاملة

وسيضم المستشفى 50 عيادة، و30 مساحة للأبحاث الإكلينيكية، و60 غرفة للحقن الوريدي، و10 غرف عناية طارئة، و5 غرف للعلاج الإشعاعي، و116 سريراً، إلى جانب 19 حديقة منتشرة في جميع أنحاء المستشفى، ما يضفي مساحة استشفاء للمرضى تسمح لهم بقضاء أوقات مع عائلاتهم في الأجواء المفتوحة التي تساعد على تحسين الحالة النفسية للمريض. وقد تم تعيين شركة «ستانتك» الرائدة في مجال الهندسة المعمارية المستدامة لبناء المستشفى.

وسيقدم الصرح الطبي الجديد من خلال فريق متعدد التخصصات يضم طاقم تمريض تخصصياً، وخدمات الرعاية الصحية المتكاملة بدءاً من التشخيص الأولي والعلاج والرعاية الشاملة تحت سقف واحد، كما سيتم توفير علاجات وخدمات مختارة للمرضى في منازلهم، لضمان استمرارية الرعاية الميسرة، وذلك ترجمة للقيمة الأساسية لدبي الصحية «المريض أولاً».

وأعربت الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة، عضو مجلس دبي الصحية، عن عميق الشكر والامتنان لجميع الجهات المانحة لما قدموه من إسهامات من شأنها الإبقاء على مسيرة العطاء التي بدأها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وقالت: «نشكر جميع المانحين لدعمهم السخي وأثره في تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة على أرض الواقع؛ ليصبح مستشفى حمدان بن راشد للسرطان رمزاً لتكاتفنا وإنسانيتنا في مواجهة أحد أصعب التحديات الصحية التي يواجهها العالم بمداد من الإصرار على توفير أرقى مستويات الرعاية والعلاج للمستفيدين من خدمات المستشفى الذي سنعمل على جعله نافذة أمل جديدة لمرضى السرطان».

نهج مبتكر

وسيقود المستشفى مسيرة تحولية في تقديم الرعاية الصحية والانتقال من نموذج الرعاية الصحية التقليدي للمرضى في المستشفى إلى نموذج الرعاية الخارجية داخل المستشفى وخارجه، ويشمل هذا التحول دمج الرعاية الأولية مع التشخيص والعلاج والتدخل المبكر في المراحل الأولى من المرض، كما سيقدم المستشفى الأبحاث والتجارب السريرية، ما يعزز الفرص لاكتشاف أفضل النتائج للمرضى من خلال الرعاية القائمة على الأدلة.

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