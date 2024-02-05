رئيس الدولة وملك الأردن يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين.

جاء ذلك خلال استقبال ملك الأردن، في قصر بسمان، صاحب السمو رئيس الدولة، والوفد المرافق، الذي يقوم بزيارة أخوية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة في قطاع غزة، مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني بجانب تعزيز الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي تزداد تفاقماً في غزة، إضافة إلى دعم الدور الذي تقوم به المنظمات الإنسانية الدولية بهذا الشأن.

وشدد سموه والملك عبدالله على ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة، وتجنيبها تبعات أزمات جديدة، إضافة إلى إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، والذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

كما أكد الجانبان حرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك والدفع في اتجاه تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة انطلاقاً من نهج البلدين الراسخ في دعم التعايش والتعاون الإقليمي بما يحقق التنمية والازدهار للجميع.

وأقام الملك عبدالله الثاني بن الحسين مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، بينما حضره من الجانب الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن.

وقد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عمّان، حيث كان الملك عبدالله الثاني بن الحسين في مقدمة مودعي سموه والوفد المرافق.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد وصل أمس إلى عمّان في زيارة أخوية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله والوفد المرافق المطار، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

كما كان في الاستقبال الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.

وضم الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، معالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومحمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل.

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