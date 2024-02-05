«الإمارات دبي الوطني» يتوقع استمرار تقلبات الأسواق العالمية 2024

كشف بنك الإمارات دبي الوطني، عن توقعاته السنوية للاستثمارات العالمية لعام 2024 تحت عنوان ((عام الإجابات)).

واستعرض موريس غرافيير، المسؤول الرئيسي للاستثمار لدى المجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، عن توقعات العام الجديد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده البنك، حيث توقع استمرار التقلبات الكبيرة في الأسواق، وهو ما يدفع إلى مصادر الدخل الآمنة، والحذر من بعض فئات الأصول باهظة الثمن والجذابة، واتخاذ موقف دفاعي نوعاً ما وأن تكون الاستثمارات أكثر انتقائية.

وقال غرافيير: ((لا يزال هناك العديد من الأسئلة المهمة التي طرحت في عام 2023، والتي تنتظر الإجابة في عام 2024. فمسارات النمو، والتضخم، والبنوك المركزية، وكذلك المشهد الجيوسياسي، والانتخابات، والسياسات، ستتخذ اتجاهاً محدداً.

وستكون هذه بمثابة عوامل محفزة لهذا العام ومفاتيح للمستقبل. وينبغي للبنوك المركزية، التي هيمنت بشكل كامل على الأسواق لمدة 15 عاماً، أن تصبح أقل تطرفاً وبروزاً، وأكثر قابلية للتنبؤ. ومع حدوث تغييرات جوهرية أيضاً في النظام الدولي والتكنولوجيا، فمن المؤكد أن المشهد الاستثماري بات يتخذ مساراً جديداً)).

وأضاف: ((نستهل عام 2024 بمكانة يميزها مزيج من التحليل الأساسي والسلوكي. وبعد الزيادة المستمرة التي شهدتها الأسواق في نهاية العام، فإننا نقدر مصادر الدخل الآمنة. وبتنا حذرين من بعض فئات الأصول باهظة الثمن والجذابة.

ويمكن القول إننا نتخذ موقفاً دفاعياً نوعاً ما، لكن هذا ليس تجنباً صريحاً للمخاطرة: فنحن نرى القيمة في أسهم وسندات مختارة، حتى في القطاعات ذات العائد المرتفع. وبينما تكشف البيانات تدريجياً عن حالة العالم في عام 2024، فإننا على استعداد لتبني نهج نشط من الناحية التكتيكية وأكثر انتقائية من أي وقت مضى)).

وأردف: ((على مستوى التوزيع، سيساعد التقييم في تحديد الفرص التكتيكية بالاستفادة من التقلبات. ولكن الأمر يتعلق أيضاً بالاختيار: فالأسواق الأقل اتجاهية ستفتح باب التمييز بين الأسماء، بدلاً من التكرار السلبي للمؤشرات التي يمكن القول إنها أصبحت غير متوازنة. ولا ينبغي أن تكون العوائد المعدلة حسب المخاطر مثيرة للاهتمام في عام 2024)).

وتابع: ((نتوقع استمرار التقلبات الكبيرة، خاصة وأن الأسواق قد تبنت بالإجماع سيناريو توافقياً للغاية وسعرته بسخاء. لكن البيانات ستضع هذا السيناريو موضع شك وتساؤل بالتأكيد، ومن المفترض أن تكون المخاطر الجيوسياسية أكثر أهمية من العام الماضي. كما أن الإمكانات التصاعدية لبعض فئات الأصول محدودة في عام 2024، بينما تنطوي على قابلية للمخاطر)).

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