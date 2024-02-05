سوق دبي يحلق لأعلى مستوى في 10 سنوات

حلق مؤشر سوق دبي المالي عند أعلى مستوى في 10 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 30 نوفمبر 2014، مسجلاً 4230.7 نقطة، وارتفع مؤشر السوق بـ0.05 % أو ما يعادل نقطتين، أمس، بدعم قطاعات العقارات والمرافق العامة والاتصالات.

وقاد سهما ((وطنية)) و((تبريد)) ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي المالي، وارتفع السهمان 4.3 و2.8 % على التوالي.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم ((تيكوم)) 2.2 %، و((دبي التجاري)) 1.8 %، و((أملاك للتمويل)) 1.5 %، و((الاتحاد العقارية)) بأكثر من 1 %، و((إعمار العقارية)) 0.4 %. وشهد سوق دبي المالي خلال جلسة أمس تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على أسهم شركة ((سالك)) بنحو 8 ملايين سهم بسعر 3.40 دراهم للسهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 27.2 مليون درهم.

واستحوذ سهم ((الإمارات دبي الوطني)) على سيولة جاوزت 61.5 مليون درهم، ليغلق عند 17.75 درهماً، تلاه ((إعمار العقارية)) بسيولة 50.6 مليون درهم، ثم ((مصرف عجمان)) جاذباً 28.9 مليون درهم. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 56.14 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 160.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 104.4 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، عند مستوى 9427.88 نقطة، منخفضاً 0.3 %.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 213.3 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 91.9 مليون درهم، ثم ((أيبيكس للاستثمار)) بسيولة 48.4 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم ((الخليج للمشاريع الطبية)) بقيمة 156.5 مليون درهم، حيث تم تنفيذ الصفقتين على 97.8 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 1.6 درهم للسهم الواحد. وارتفع في سوق أبوظبي أسهم ((الوطنية للسياحة والفنادق)) 14.9 %، و((رابكو للاستثمار)) 14.5 %، و((الإمارات لقيادة السيارات)) 3.6 %، و((فينكس كروب)) 2.9 %.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.44 مليار درهم، موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و333.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 455.2 مليون سهم عبر تنفيذ 21.4 ألف صفقة.

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