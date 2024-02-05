«زِنداتا» السويسرية للأمن السيبراني تفتتح مقراً إقليمياً في الإمارات

انضمت شركة ((زِنداتا))، السويسرية الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التابع لوزارة الاقتصاد، والذي يقدّم مجموعة من التسهيلات اللازمة لدخول السوق، بهدف تمكين شركات التكنولوجيا المتقدمة حول العالم من تأسيس أو توسيع عملياتها في الإمارات، بما يدعم تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في الدولة.

وأنشأت الشركة مقرها الإقليمي الرئيس في الإمارات، وتقوم الشركة حالياً بعمليات توظيف نشطة، مع توسعها داخل دولة الإمارات وعبر دول التعاون.

والشركة رائدة في مجال الأمن السيبراني. وتم اختيار ((زِنداتا))، كإحدى المؤسسات المختصة بالأمن السيبراني المعتمدة رسمياً لدى الحكومة الفيدرالية السويسرية، إلى جانب إدارة الأمن السيبراني لمجموعة من أكبر الشركات العالمية.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: تعد زِنداتا شركة رائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، والذي يمكن اعتباره أهم تحدٍ أمني تواجهه حالياً المجتمعات الرقمية حول العالم. وعن طريق الانضمام إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ستتمكن الشركة من الاستفادة بالكامل من المنظومة المشجعة للأعمال في الإمارات، وبما يمكنها من التوسع خارج الدولة.

تكلفة باهظة

وتتوقع أحدث الدراسات، نمو تكلفة الجرائم السيبرانية إلى 10.5 تريليونات دولار بحلول 2025، وتضم الأمثلة على تلك الجرائم، إفساد أو إتلاف البيانات، وسرقة الأموال، وانتحال الهوية، والاحتيال، واحتمال إلحاق ضرر شديد بسمعة الشركات التي تستخدم معلومات العملاء.

وأظهر تقرير لـ((آي بي إم))، كيف يمكن أن يتسبب اختراق للبيانات عبر هجوم سيبراني، بضرر مالي فادح للشركات، حيث يصل متوسط التكلفة الإجمالية لهجوم من ذلك النوع إلى 4.35 ملايين دولار. وتحتل منطقة الشرق الأوسط المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، من حيث متوسط التكلفة الأعلى لاختراق البيانات، بما يزيد على 8 ملايين دولار.

وقال ستيفن ماير الرئيس التنفيذي لشركة زِنداتا: بصفتنا شركة تركز على تقديم حلول تكنولوجية متطورة، تساعد حكومات العالم والشركات الرائدة على التعامل مع سيناريوهات التحديات السيبرانية متزايدة الصعوبة، يسعدنا الانضمام إلى مبادرة، يظهر التزام الإمارات بدعم مجموعة من الشركات الممكّنة بالتكنولوجيا الرقمية الواعدة والاستثنائية حول العالم.

وأضاف: استثمرت المؤسسات أكثر من 188 مليار دولار في الأمن السيبراني العام الماضي، إلا أن تكاليف الأضرار الناجمة عن الجرائم السيبرانية العالمية زادت بنسبة 15 %. وحان الوقت لاتباع نهج جديد في طريقة تعزيز الأمن السيبراني، والإمارات هي السوق المثالي للابتكار والريادة في هذا المجال.

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