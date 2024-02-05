10 % ارتفاع عضويات غرفة الشارقة في 2023 إلى 72 ألفاً

كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن مجموعة الإنجازات المهمة التي حققتها خلال العام 2023 بما يعكس تنوّع جهودها في دعم مجتمع الأعمال، والتزامها بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة، والمساهمة في نمو القطاعات الاقتصادية، حيث شهدت غرفة الشارقة نمواً كبيراً في إجمالي عدد العضويات المسجلة خلال عام 2023، والتي بلغت 72187 عضوية، بعدما سجلت 7160 عضواً جديداً، وبنسبة نمو وصلت إلى أكثر من 10 %، مقارنة بالعام 2022، الذي بلغ عدد أعضائه 65 ألف عضو.

وبحسب بيانات غرفة الشارقة، فقد وصل عدد العضويات المجددة في عام 2023 إلى 55087 عضوية تنوعت بين الصناعية والتجارية والمهنية، فيما بلغ عدد عضويات المناطق الحرة 1795 عضوية، في حين وصلت قيمة صادرات وإعادة صادرات إلى نحو 33 مليار درهم.

دور محوري

وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن ما حققته غرفة الشارقة خلال عام 2023 من إنجازات متميزة يؤكد نجاحها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها استراتيجية الغرفة للفترة 2022 - 2024، على صعيد دعم قطاع الأعمال، وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام، فضلاً عن تنمية وتنويع صادرات الإمارة، وجذب الاستثمار، بما يعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة الشارقة في ظل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

وقال محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن الإنجازات التي حققتها غرفة الشارقة والمؤسسات التابعة لها على صعيد دعم التوسع الخارجي لأعضاء الغرفة وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع عدد من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً من خلال التعاون المشترك مع الوفود الرسمية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، عبر عقد أكثر من 100 لقاء واجتماع عمل إلى جانب تنظيم ومشاركة في أكثر من 10 ندوات وملتقيات استثمارية بالإضافة إلى توقيع وتفعيل 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول وغرف التجارة العالمية.

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