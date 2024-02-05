مجلس المناطق الحرة و«مالية دبي» ينظمان ورش عمل حول ضريبة الشركات

ينفذ مجلس المناطق الحرة بدبي ودائرة المالية في حكومة دبي برنامج التدريب المتكامل، امتثال، لتعريف موظفي المناطق الحرة بدبي والشركات العاملة فيها بتفاصيل ضريبة الشركات في الدولة وتعزيز التوعية الضريبية في قطاعات الأعمال والشركات العاملة في المناطق الحرة بدبي.

ويتميز البرنامج، الذي أطلقته دائرة المالية العام الماضي ويعتبر الأول من نوعه في الدولة منذ صدور المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال بالدولة، بتقديم نماذج وأمثلة عملية من واقع عمل الشركات والقطاعات التجارية والاقتصادية المتعددة.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق الحرة في دبي: ((يسهم المجلس بدور فاعل في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال توفير مقومات نوعية لممارسة الأعمال وترسيخ موقع دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم. وتسعى المناطق الحرة في تحقيق التزامها بمساعدة الشركات وقطاعات الأعمال والشركات الناشئة، التي تتخذ من المناطق الحرة بدبي مقراً لها، وتسهيل تطبيق السياسات الضريبية بما يضمن النمو المستدام للشركات)).

وأضاف: ((بالتنسيق مع دائرة المالية، بدأنا في تنظيم سلسلة من ورش العمل المعرفية، حيث قمنا بتنظيم ورشتي عمل شملت الأولى جميع المعنيين والمختصين بسلطات المناطق الحرة، والثانية عدداً من المعنيين والمختصين في أكثر من 500 شركة تعمل في مختلف المناطق الحرة بدبي تم ترشيحهم من سلطات المناطق الحرة. وسنقوم في الفترة القادمة بتنظيم المزيد من ورش العمل التخصصية لكل سلطة على حدة. ويؤكد هذا التنسيق مع دائرة المالية مبدأ العمل المشترك والتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات في دبي بروح الفريق الواحد، كما يجسد مفهوم الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص وفق نهج تكاملي يضمن أفضل الممارسات وأعلى معايير الوضوح والشفافية في القوانين والنظم ويعرّف بكل تفاصيلها وسياساتها لتبقى دبي الوجهة المُثلى للاستثمارات والشركات العالمية)).

وأكّد عبدالعزيز محمد الملا، المدير التنفيذي رئيس مكتب الشؤون الضريبية في دائرة المالية، حرص الدائرة على التعاون مع مختلف الجهات المعنية في سبيل التيسير على الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة لضمان تسجيلها وتكاملها بسلاسة مع المنظومة الضريبية الوطنية، معربًا عن أمله في أن يساعد ((امتثال)) الشركات المسجلة في المناطق الحرة بدبي على الاستفادة من الخبرات التي يضعها البرنامج بين أيدي المعنيين لضمان أعلى درجات الامتثال بنظام ضريبة الشركات. وأعرب الملا عن سروره بإطلاق سلسلة ورش ((امتثال)) بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة بدبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز