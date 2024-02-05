5 % زيادة عدد منتسبي غرفة الفجيرة في 2023

كشفت البيانات الإحصائية لحركة التسجيل والمعاملات في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن عدد منتسبي الغرفة سجل نسبة زيادة بلغت 5 % في عام 2023 مقارنة بالعام 2022، حيث بلغ عددهم 28 ألفاً و937 مقابل 27 ألفاً و549 في العام 2022. وحققت معاملات تجديد الرخص نسبة زيادة بلغت 2 % في العام 2023؛ إذ بلغ عددها 9691 مقابل 9502 في العام 2022، ما يعد مؤشراً على استقرار حركة الاستثمار في الإمارة.

كما كشفت بيانات حركة التسجيل والمعاملات بالغرفة، أن قيمة فواتير شهادات المنشأ لصادرات منتسبي الغرفة وفروعها في العام 2023 سجلت زيادة نسبتها 9 %، وأن قيمتها بلغت أكثر من 10 مليارات درهم مقابل نحو 9 مليارات درهم في 2022، ما يعد مؤشراً على زيادة حركة صادرات منتسبي الغرفة ونشاط التجارة الخارجية للإمارة.

وكانت قيمة شهادات المنشأ في العام 2021 قد بلغت 8 مليارات و223 مليون درهم، فيما بلغ عدد الرخص المجددة 9250 رخصة، وإجمالي عدد منتسبي الغرفة 25 ألفاً و969 منتسباً.

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