«آشيان إنفيستور»: دبي تجتذب الشركات العائلية الآسيوية

أكد موقع ((آشيان إنفيستور)) أن إمارة دبي تجتذب الشركات العائلية الآسيوية التي تتطلع لتوسيع وتنويع استثماراتها، حتى في الوقت الذي تتنافس فيه هونغ كونغ وسنغافورة، كي تصبح إحداهما الوجهة الأولى للشركات العائلية في آسيا.

وأشار الموقع في تقرير حديث إلى أنّه رغم ريادة سنغافورة في المنطقة خلال السنوات الماضية؛ غير أنّ الطلب يتباطأ، في ظلّ صعود إمارة دبي كوجهة أكثر جذبا للشركات العائلية.

وأكَّد الموقع أنَّ دبي تواصل استقطاب شركات العائلات الآسيوية، وهو الأمر الذي تسارع خلال فترة جائحة كورونا، عبر سياسة الباب المفتوح التي تتبعها دبي، وبرنامج التأشيرة الذهبية.

وتستمر دبي، بحسب الموقع، في جذب الشركات العائلية الآسيوية، بسبب عدم فرض قيود شائكة كالتي تواجه الشركات في سنغافورة، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف إنشاء الشركات العائلية في دبي، وما تتمتع به دبي من نمط حياة رائع.

وأصدر مركز دبي المالي العالمي، في فبراير 2023، لائحة القواعد والإجراءات الجديدة المنظمة لعمل الشركات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، والتي تعزز جاذبية دبي للشركات العائلية.

وقال ديريك تان رئيس مجلس إدارة مجموعة WRISE Group لاستشارات الثروات، والتي افتتحت مؤخراً مكتبها في دبي: بغض النظر عن اللوائح التنظيمية التي اعتمدها مركز دبي المالي العالمي؛ فإن اللوائح الجديدة تضمن أيضاً مساعدة الشركات العائلية في تحديد الترتيبات التي يمكن للعائلات اتخاذها بوضوح مثل الحفاظ على ثرواتهم، فضلاً عن تخطيط الخلافة والإرث)).

وقال مانيش تيبروال، المؤسس المشارك لمكتب فارو كابيتال، مكتب العوائل المتعددة الذي يتخذ من سنغافورة مقرًا له، إلى أنَّ مركز الثروة العائلية الذي تم إنشاؤه كجزء من مركز دبي المالي العالمي يقوم أيضاً بتيسير وتعليم والتواصل مع العائلات ذات التفكير المماثل؛ بالإضافة إلى مراقبة السياسات الضريبية بعناية من قبل الشركات العائلية التي تقوم بإنشاء مراكزها.

ويؤكّد محامي عمليات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط لدى شركة المحاماة الأمريكية سيدلي أوستنس، علي شيكلي، أنَّ سياسات دبي الضريبية المنخفضة، بما في ذلك عدم وجود ضرائب شخصية على الدخل، إلى جانب شبكتها الواسعة من المعاهدات الضريبية التي توفر الوصول إلى ضرائب مقتطعة، جذبت العديد من المكاتب العائلية لإنشاء أفرعها في دبي؛ جنباً إلى جنب الأسعار المنخفضة التي كانت أيضاً سبباً ثابتاً وراء انتقال المكاتب العائلية إلى دبي.

وذكر ((آشيان إنفستور)) أنَّ شكل الشركات العائلية التي تتوسع في دبي يتغير، فتقليدياً، قامت هذه العائلات ببناء ثرواتها داخل المنطقة، عبر الاستثمار في قطاعي النفط والعقارات؛ لكن مؤخراً نوّعت هذه المكاتب من ملفاتها الاستثمارية.

ويستشهد الموقع بتنوّع الاستثمارات التابعة لهذه الشركات العائلية متعددة الأجيال، والتي تحوّلت إلى الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، إذ لاحظ ديريك تان، أنَّ الشركات العائلية التي تنتقل إلى دبي هي أكثر تنوعاً في استثماراتها؛ إذ تستثمر في الأسواق العامة والخاصة، والأسهم، والديون في جميع أنحاء العالم.

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