العصر الرقمي ليس رقمياً بما فيه الكفاية

إن حلاوة شيك الاسترداد ليست كافية لتُنسي دافعي الضرائب مُعاناتهم السنوية في ملء الإقرار الضريبي. ولا يجعل الإجراء أقصر بكثير أو أقل استخداماً للمُصطلحات الفنية لإدارة الإيرادات والجمارك الملكية. لم لا يتم تقليص الإجراءات، في جميع الدول الغنية، لتصبح بوابة إلكترونية، لا تتطلب منك سوى خمس دقائق، أو حتى نظام دفع تلقائي حسب الدخل في تطبيقات البنوك؟ وباستثناء عدم الاضطرار إلى إرساله بالبريد، هل يختلف الإقرار الضريبي جوهرياً عمّا كان عليه في عام 1980؟ كيف يُمكن تفسير الحاجة المُستمرة للمُحاسبين في حالات بسيطة مثل حالتي؟.

ربما يعود السبب إلى تخلف القطاع العام، إلا أن آخر مرة قُمت فيها بتسجيل الدخول في فندق، أمضيت ثماني دقائق في صف الانتظار، وبضع دقائق أُخرى عند الاستقبال. كيف لم تختفِ مثل هذه المُعاملات المُزعجة من الوجود عبر الرقمنة؟ كيف لم يقُم أحد مُنظمي الأمور النابليونيين، إن لم يكن بإلغاء النقد، فعلى الأقل إلزام المزيد من المُؤسسات التُجارية بالاستغناء عنه؟.

والقائمة تطول. فهناك أيضاً ((الواي فاي)) على متن الطائرة، والتوقيع على وثيقة بصيغة ((بي دي إف))، ومرحلة كلمة المرور في طلب البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والاضطرار إلى شراء الفيلم ذاته أكثر من مرة عبر المنصات والأقاليم المُختلفة، وهكذا، فإن نطاق التذمر ليس له حدود.

إن شيئاً ما قد فُقد وسط حالة الهلع الأخلاقي، في ما يخص الذكاء الاصطناعي. وهكذا، فإن الشيء المُذهل في ما يتعلق بالعصر الرقمي، ليس في تقدُمه المحموم للأمام، بل تباينه: مدى ضآلة ما مسته التكنولوجيا لا مدى كثرته. ومع أن الحياة أصبحت سلسلة، إلا أنها ينبغي أن تكون أكثر سلاسة. أنا لا أستند هنا على أطروحة بيتر ثيل عن الركود، فهو مُحق في أن جنسنا يبتكر باستخدام ((البتات)) أكثر من ((الذرات)). لكن هناك أسباب نيوتونية جيدة لذلك. فتسريع رحلة طائرة ركاب، أصعب من تحميل فيديو.

لا، القصة الحقيقة تكمن في عدم اتساق التقدم حتى في مجال البتات. ففي ظل عصر القياس الحيوي، لا يزال الشخص العادي عند دخول بيته، أغلى سلعة اشتراها في حياته، يحتاج إلى أن يُدخِل قطعة نحاسية مُتعرجة في فتحة ويُديرها.

ربما تكمُن القصة فيَّ أنا، فأنا هُنا على جانب الطلب لا العرض. فقد استغرق الأمر حتى مُنتصف العُمر لاستيعاب شيء هام، وهو أنه كلما قلّت الضغوط في حياة المرء، أصبح الشخص أكثر تحسُساً تجاه تلك الضغوط التي لا تزال موجودة. هذا ما قد نُطلق عليه ((مُعضلة العازب)). فالإزعاج الذي قد يتجاهله شخص آخر بسهولة، لأنه مُقارنةً بضرورة توصيله لطفله في كل مكان، يُعتبر تافهاً، لا أستطيع أنا تجاهُله. البرجوازي المُروَّض، الذي مهما كان ما ينقصه، فهو يُطور مجموعة من العوازل تجاه المُضايقات الروتينية للحياة.

بالنسبة له، شخص يتلكأ في أمن المطار، هو مُجرد شخص يتلكأ في أمن المطار. أما بالنسبة إليّ في تلك اللحظة، فهو الحدث المحوري في العالم. ولأنه بالغ قليلاً في العُنف، لم ينل بريت إيستون إليس الثناء الذي يستحقه لتجسيده هذه الحالة الذهنية، الحاجة المُلحة إلى السُرعة، من خلال شخصية باتريك بيتمان في فيلم ((المختل الأمريكي)).

في الوقت نفسه، لا يُمكن للنرجسية تفسير كل شيء. ففي وسط ضجة الذكاء الاصطناعي، بالتأكيد هناك آخرون يشتكون بشكلٍ أساسي من أن العصر الرقمي لم يتقدم بما فيه الكفاية بعد. فلا تزال المدفوعات الصغيرة فاشلة، حتى بعد جيلين من ظهور الإنترنت. ولا تزال خدمة المُساعدة عن طريق المُحادثة الآلية لا تُقدم أفضل مما كانت تُقدمه في عام 2018. سأقرأ مقالاً آخر عن روبوتات الأندرويد القاتلة، عندما يحاول أحدهم تفسير استمرار وجود هذه المُضايقات البسيطة.

غالباً ما يقرأ مشجعو كرة القدم في المملكة المُتحدة، على تلفزيوناتهم، شيئاً مُتوَقَعاً ومُحبطاً، مثل التعليمات لتقديم الإقرار الضريبي. ((يبدو أنه ليس لديك اتصال بالإنترنت في الوقت الحالي)). إلا أنك في الغالب دائماً ما يكون لديك اتصال بالإنترنت. إنها ثغرة بسيطة في شبكة سكاي، تُكلف بضع دقائق كُل مرة؟ وكما تعلمون، فإن هذه الأمور تتراكم. وأصبح الاضطرار إلى الانتظار، ولو للحظة، حالياً فِعلاً دنيئاً. أحياناً، في ساعات الليل الباردة، عندما تدور في رؤوسنا أحلك الأفكار، أبدأُ بالشك فيما إذا كنت أنا في مركز الكون!

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