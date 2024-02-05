«سي إن إن»: دبي تتصدر عالمياً بعقارات العلامات التجارية الفاخرة

أكد موقع ((سي إن إن)) الإخباري أن دبي تقود موجة عالمية لمضاعفة الحضور العقاري للعلامات التجارية الفاخرة، بعد قفزة بنسبة 160 % خلال العقد الماضي، وذلك استناداً على بيانات لشركة سافلز للاستشارات العقارية. وتضم الإمارة عدداً من المساكن التابعة لعلامات تجارية فاخرة أكثر من أي مكان آخر في العالم، حيث أطاحت بجنوب فلوريدا الأمريكية لتحلق وحدها في الصدارة عالمياً خلال العام الماضي.

واستشهد الموقع بتقرير لـ((سافلز))، أوضح أن عدد المشاريع العقارية في دبي آخذ في الارتفاع، وفيما تم الانتهاء من 51 مشروعاً، يوجد 48 مشروعاً قيد التنفيذ.

وأشار الموقع في هذا السياق إلى مشروع بولغاري لايتهاوس في دبي، والذي يضم 31 بنتهاوس، فيما تعلوه ((سكاي فيلا)) التي بيعت مقابل 112 مليون دولار في فبراير 2023، وذلك بعد كشف النقاب عنها بشهر واحد فقط، لتصبح أغلى شقة في دبي آنذاك. وقالت باتريشيا فييل الرئيس التنفيذي لشركة ((إيه سي بي في))، وهي الشركة الهندسة المعمارية التي صممت بولغاري لايتهاوس: ((العلامة التجارية تلعب دوراً حيوياً في جاذبية المشروع)).

تعمل شركة ((إيه سي بي في))، و((بولغاري))، معاً منذ عام 2000، بدءاً بتصميم أول فندق لـ((بولغاري)) في ميلانو 2004، إلى بولغاري لايتهاوس في دبي، وتشير فييل إلى أن ((بولغاري)) حين تفكر في بناء فنادقها تفكر في إحساس الزائر بالملكية.

واستشهد موقع ((سي إن إن)) بمؤشر نايت فرانك برايم الدولي للسكن لعام 2023، الذي تتقدم فيه دبي على المواقع العقارية الرئيسية للمنازل الثانية مثل أسبن، وميامي، والغارف، وجزر الباهاما.

وبحسب فيصل دوراني الشريك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط - نايت فرانك، فإن قرب المساكن العقارية الفاخرة من وسط دبي والنمط النابض بالحياة يُعتبر حافزاً هائلاً للأفراد ذوي الثروات المرتفعة للشراء. وقال موقع ((سي إن إن)): ((المساكن ذات العلامات التجارية تحصل على علاوة في المتوسط، بنسبة 30 % مقارنة بالعقارات ذات الجودة المماثلة في الموقع نفسه، لكن في دبي، هذه العلاوة أعلى بكثير حيث تبلغ 86 %، وفقاً لنايت فرانك)).

من جانبها، بدأت شركة ((أرادا)) في تنفيذ مشروع ((أرماني بيتش ريزيدنسز)) في جزيرة نخلة جميرا، والذي صممه المهندس المعماري الياباني تاداو أندو. وقال ((سي إن إن)) إن أسعار الشقق في المشروع، أعلى من المتوسط بنسبة 63 % للقدم المربعة، مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى في نخلة جميرا. ووسط التوقعات بأن يتم بناء المبنى وتسليمه بحلول نهاية العام 2026، فإنّ أسعار المساكن فيه من 5.9 ملايين دولار، والتي تتكون من غرفتي نوم.

وقال دوراني إن ((سوق العقارات الفاخرة نما بشكل مذهل، فنجاح هذا القطاع أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق بحلول سبتمبر 2023 بنسبة 19 % على أساس سنوي)).

واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن المساكن ذات العلامات التجارية تشكل جزءاً صغيراً من مخزون العقارات في دبي، لكن القطاع يتوسع بسرعة كبيرة.

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