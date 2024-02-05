Tuesday, 06 February 2024 06:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«هييسانج» الكورية تدشن مصفاة لإعادة تدوير البلاتين في الشارقة

2/5/2024 7:20:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقطبت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي شركة ((هييسانج بمتيج ميدل ايست)) الكورية العاملة في مجال إعادة تدوير معادن مجموعة البلاتين (PGM) حيث دشنت الشركة مصفاة تبلغ مساحتها 6500 قدم مربع في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وبقيمة استثمارية بلغت حوالي 4 ملايين درهم وذلك للمرحلة الأولى التي تستمر ستة أشهر.

وتم تدشين المصنع الجديد من قبل سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ودوهيون جونغ، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة هييسانج، وكو جيونغ، الرئيس التنفيذي لشركة هييسانج بمتيج وجينسيك دو، مدير عام شركة ((هييسانج بمتيج ميدل ايست))، بحضور مسؤولين ومديرين من الجانبين، حيث تجول سعود سالم المزروعي برفقة عدد من مسؤولي الهيئة في أقسام مرافق المصفاة، واطلعوا على آلية العمل واستمعوا إلى شرح حول آلية إعادة تدوير معادن مجموعة البلاتين وتطبيقاته، ومختبر البحث والتطوير المجهز بأحدث الأدوات المخصصة لدراسة واستكشاف المواد، مثنياً على التقنيات الحديثة المستخدمة في هذه العملية الدقيقة.

وقال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي: ((إن إمارة الشارقة أصبحت في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وجهة استثمارية عالمية تتميز بالتنوع والتنافسية، معتبراً أن التخصص الدقيق والاستثمار النوعي لشركةهييسانج بمتيج ميدل ايست الكورية مؤشر واضح على المكانة المتنامية للمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي)).

وأضاف: تحرص هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي على تهيئة بيئة أعمال محفزة لنمو الشركات، والاستثمار في الخدمات والمرافق الحيوية والبنية التحتية والتسهيلات التي تضمن لجميع عملائنا بيئة خصبة للنمو والتوسع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية انطلاقاً من المنطقة الحرة وذلك ضمن جهود الهيئة لجذب وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة الشارقة، لتظل لاعباً رئيسياً ضمن المناطق الحرة الأكثر ابتكاراً في منطقة الشرق الأوسط، من خلال باقة الخدمات الذكية التي تقدمها بأسلوب مبتكر ومتكامل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN05022024000110011019ID1107813243

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث