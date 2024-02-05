«هييسانج» الكورية تدشن مصفاة لإعادة تدوير البلاتين في الشارقة

استقطبت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي شركة ((هييسانج بمتيج ميدل ايست)) الكورية العاملة في مجال إعادة تدوير معادن مجموعة البلاتين (PGM) حيث دشنت الشركة مصفاة تبلغ مساحتها 6500 قدم مربع في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وبقيمة استثمارية بلغت حوالي 4 ملايين درهم وذلك للمرحلة الأولى التي تستمر ستة أشهر.

وتم تدشين المصنع الجديد من قبل سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ودوهيون جونغ، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة هييسانج، وكو جيونغ، الرئيس التنفيذي لشركة هييسانج بمتيج وجينسيك دو، مدير عام شركة ((هييسانج بمتيج ميدل ايست))، بحضور مسؤولين ومديرين من الجانبين، حيث تجول سعود سالم المزروعي برفقة عدد من مسؤولي الهيئة في أقسام مرافق المصفاة، واطلعوا على آلية العمل واستمعوا إلى شرح حول آلية إعادة تدوير معادن مجموعة البلاتين وتطبيقاته، ومختبر البحث والتطوير المجهز بأحدث الأدوات المخصصة لدراسة واستكشاف المواد، مثنياً على التقنيات الحديثة المستخدمة في هذه العملية الدقيقة.

وقال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي: ((إن إمارة الشارقة أصبحت في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وجهة استثمارية عالمية تتميز بالتنوع والتنافسية، معتبراً أن التخصص الدقيق والاستثمار النوعي لشركةهييسانج بمتيج ميدل ايست الكورية مؤشر واضح على المكانة المتنامية للمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي)).

وأضاف: تحرص هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي على تهيئة بيئة أعمال محفزة لنمو الشركات، والاستثمار في الخدمات والمرافق الحيوية والبنية التحتية والتسهيلات التي تضمن لجميع عملائنا بيئة خصبة للنمو والتوسع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية انطلاقاً من المنطقة الحرة وذلك ضمن جهود الهيئة لجذب وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة الشارقة، لتظل لاعباً رئيسياً ضمن المناطق الحرة الأكثر ابتكاراً في منطقة الشرق الأوسط، من خلال باقة الخدمات الذكية التي تقدمها بأسلوب مبتكر ومتكامل.

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