«نيورالينك» تثير غضب منافسي إيلون ماسك لكنها تسلّط الضوء على زراعات الدماغ

عادة ما يثير إيلون ماسك استياء منافسيه، بسبب أسلوب ترويجه للتكنولوجيا الجديدة، حتى عندما لا يكون رائداً في المجال. وقد ظهر ذلك جلياً منذ أيام، عندما كتب ماسك على منصة ((إكس))، أن إحدى شركاته؛ ((نيورالينك))، نجحت في زراعة شريحة إلكترونية في دماغ بشري للمرة الأولى.

هذا الإجراء هو خطوة صغيرة نحو وعد ماسك بالقدرة على ربط الأدمغة مباشرة بالحواسيب، لتعزيز قدراتها العقلية، وتمكين البشر يوماً ما من مضاهاة قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدم. لكن الزراعات المماثلة، كانت عنصراً أساسياً في مختبرات العلوم منذ سنوات، وقد نجحت على الأقل ثلاث شركات ناشئة منافسة في إدخال أقطاب كهربية، واستخدامها لجمع وتفسير إشارات الدماغ البشري.

وبينما تثير ادعاءات ماسك استهجان المنافسين، فإنها تنتزع منهم أيضاً اعترافاً على مضض بأن قدرته على جذب الانتباه قد ساعدت في دفع هذا المجال إلى أرض الواقع، في لحظة تشهد نقطة تحول مهمة. وقال توم أكسلي الرئيس التنفيذي لشركة سينكرون، التي أجرت أولى تجاربها البشرية في عام 2019، وجمعت 130 مليون دولار، إن ماسك ((سلّط الضوء حقاً على هذا المجال، وهو ما يجذب رأس المال الاستثماري)).

وقالت آن فانهوستنبيرغ أستاذة الأجهزة الطبية النشطة القابلة للزرع في كلية كينغز لندن ((إن إثارة عاصفة من الدعاية حول جهوده، حتى عندما يكون هناك القليل من التفاصيل لدعم ادعاءاته، هو ما يجيده إيلون ماسك أكثر من أي شخص آخر)).

وأضافت: ((هل ((نيورالينك)) في المقدمة؟ لا. هل تقنيتهم فريدة؟ لا. لم أرَ شيئاً جديداً))، ومع ذلك، أشادت بشركة ماسك بأنها ((متقدمة جداً)) و((متطورة للغاية)) في هذا المجال.

ولطالما استخدم ماسك كثرة متابعيه على منصة ((إكس))، وفي وسائل الإعلام، كسلاح استراتيجي لجذب رأس المال والمواهب إلى مشروعاته. إنها ميزة استغلها في محاولاته لتحويل شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي، إكس إيه آي، إلى منافس لشركة أوبن إيه آي، على الرغم من دخولها المجال متأخراً بضع سنوات.

وقد جمعت ((نيورالينك)) ما يقرب من 700 مليون دولار، معظمها من ماسك، وضمت بعضاً من أبرز العقول في هذا المجال بين مؤسسيها المشتركين، على الرغم من أن معظم الفريق المؤسس غادر الشركة منذ ذلك الحين، وبعضهم أسسوا شركات منافسة.

ومع ذلك، فإن ادعاءات ماسك الطموحة، لها أيضاً جانب سلبي، حيث يقول يوري فلاسوف الأستاذ في كلية غرينجر للهندسة بجامعة إلينوي أوربانا شامبين، إنها ((أدّت إلى رفع سقف التوقعات بشكل مبالغ فيه))، فقد سلطت تغريدات ماسك الضوء على تقنية يراها الكثيرون بعيدة المنال، لكنها بدأت أخيراً في تحقيق نتائج واعدة.

لقد بدأ العمل على واجهات الحاسوب الدماغية، المعروفة باسم ((بي سي آي))، بشكل جدي، قبل عقدين من الزمان، ولكنها كانت تتقدم ببط، وبعد مشاركته في تأسيس شركة ((نيورالينك)) في عام 2016، وعد ماسك بإجراء تجارب بشرية في وقت مبكر من عام 2020، لكنه واجه صعوبة في الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وأدّى التقدم في المواد والتصنيع، إلى توفير مصفوفات أقطاب كهربية أدق وأصغر، باستخدام التقنيات المطورة في تصنيع الرقائق الإلكترونية.

وكان المجال الثاني من التطور السريع في الإلكترونيات المصغرة اللازمة لتضخيم وتوجيه إشارات الدماغ.

وكانت الإنجازات الأخيرة، والأكثر حداثة، في برمجيات التعلم الآلي اللازمة لفك رموز إشارات الدماغ، واستخدامها لتشغيل مؤشر الحاسوب، أو أحد الأطراف الاصطناعية.

وتتضمن طريقة ((نيورالينك)) إدخال خيوط رفيعة للغاية من الأقطاب الكهربائية بأنسجة المخ، بهدف جمع إشارات كهربائية من الخلايا العصبية الفردية، أو مجموعات صغيرة منها. ويتطلب الإجراء إزالة جزء من الجمجمة للسماح لجراح آلي، أطلق عليه ماسك اسم ((آلة الحياكة))، بربط الخيوط.

وعرضت ((نيورالينك)) مقاطع فيديو لقرود تستخدم غرساتها للعب لعبة كرة الطاولة على الحاسوب، ومع ذلك، فإن تأثيرات تركيب أقطابها الكهربائية بجوار أنسجة المخ لفترات طويلة من الزمن، ليست واضحة بعد.

وأجرى علماء آخرون وخبراء أكاديميون تجارب على البشر باستخدام تقنيات أخرى، وحققوا إنجازات مهمة في تفسير إشارات الدماغ، وفقاً لتوماس هارتونج، الأستاذ في جامعة جونز هوبكينز في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يقود مشروعاً دولياً للحوسبة الحيوية.

واستشهد بفريق من جامعة ستانفورد، أبلغوا في عام 2021 عن كيفية تحويلهم لإشارات دماغ رجل مشلول، من تخيل الكتابة اليدوية إلى نص على جهاز حاسوب. وتتضمن التقنيات الأخرى، المفاضلة بين غزو الزراعات ومخاطرها، وجودة الإشارة المجمعة.

تستخدم شركة بريسيجن نيوروسينس، التي شارك بتأسيسها جراح الأعصاب بنجامين رابوبورت، أحد مؤسسي نيورالينك، شقوقاً صغيرة في الجمجمة لإدخال شبكة من الأقطاب الكهربائية الدقيقة التي تطوق الدماغ. وعلى الرغم من جمع بيانات أقل من أقطاب ((نيورالينك)) الكهربائية، إلا أن هذه التقنية الأقل تدخلاً، يجب أن تنتج بيانات كافية للتحكم في الطرف الاصطناعي. وأوضح رابوبورت قائلاً: ((ليست الخلايا العصبية الفردية هي التي تتحكم في حركات العضلات)).

وفي الوقت نفسه، تقوم شركة سينكرون بزرع أجهزة الاستشعار الخاصة بها في الجمجمة عبر وريد، بطريقة مشابهة تماماً لزراعة الدعامة التاجية - وهي طريقة تأمل في أن تسمح لزراعة الدماغ بأن تصبح إجراء روتينياً.

وعلى الرغم من كون إشارة الدماغ التي تجمعها أقل تفصيلاً، إلا أنها تبقى قوية بما يكفي لتحقيق ما يسميه أوكسلي ((ملاءمة المنتج/ السوق)) - وهو الهدف الذي تسعى إليه جميع شركات التكنولوجيا الناشئة، حيث تكون التكنولوجيا جيدة بما يكفي لإنتاج منتج مفيد.

وتهدف شركة سينكرون إلى توجيه إشارات الدماغ للتحكم في هاتف ذكي أو جهاز لوحي، ما يمنح المرضى الذين يعانون من شلل جزئي، المزيد من الطرق للتواصل والتحكم في بيئتهم. وقال أليكس مورجان الشريك في شركة خوسلا فنتشرز، التي استثمرت في التكنولوجيا العصبية، بما في ذلك سينكرون، إن هذه التقنيات المختلفة، يمكن أن تؤدي إلى مجموعة واسعة من المنتجات. وأضاف: ((ليست هذه تكنولوجيا يأخذ فيها الفائز كل شيء)).

ومع ذلك، وعلى الرغم من الإنجازات العلمية الكبيرة، فإن القليل من المتخصصين في هذا المجال، على استعداد للتنبؤ بموعد تقديم هذه التكنولوجيا لمنتجات مفيدة. وقال فلاسوف إن أحد التحديات الرئيسة، يتمثل في تفسير الإشارات التي يتم جمعها من الدماغ، ما يجعل من الصعب تحديد متى ستتمكن هذه التكنولوجيا من فعل أكثر من مجرد تحريك مؤشر الحاسوب، أو تنشيط حركات بسيطة للأطراف الاصطناعية.

وقال رابوبورت إنه بالتشاور مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اتفقت الشركات الناشئة التي تعمل على واجهات حاسوب الدماغ، على هدف متقارب: تطوير عمليات زرع للمرضى الذين يعانون من أشد أشكال الشلل خطورة. ويمثل ذلك ابتعاداً كبيراً عن تقنية تعزيز العقل التي يحلم بها ماسك. ولكن بينما يرى رابوبورت أن هذا الأمر هو في المستقبل البعيد، يوضح قائلاً: ((لا أعتقد أنه أمر لا يمكن تصوره)).

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