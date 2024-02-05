النفط يرتفع نحو 1%

ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار للبرميل عند التسوية

الاثنين متأثرة بمخاوف أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية

إلى كبح الإمدادات العالمية.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا أو 0.9 بالمئة عند التسوية إلى 77.99 دولارا للبرميل في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 50 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 72.78 دولارا للبرميل.

وحقق الخامان مكاسب للمرة الأولى منذ أربع جلسات.

ويتابع المتعاملون عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، حيث بدا التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعيد المنال، مما يشير إلى أن استمرار التوتر في المنطقة.

كما واصلت الولايات المتحدة حملتها على الحوثيين والتي أدت هجماتهم على سفن الشحن إلى تعطيل بحركة تجارة النفط العالمية.

وقال مصدر في كييف لرويترز إن طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قصفتا أكبر مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا يوم السبت في أحدث عملية ضمن سلسلة هجمات طويلة المدى على منشآت نفط روسية، مما أدى إلى انخفاض صادرات النافتا الروسية.

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