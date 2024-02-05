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سيتي يحول تأخره إلى انتصار 3-1 على برنتفورد بفضل ثلاثية فودن

2/5/2024 7:20:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجل فيل فودن ثلاثة أهداف رائعة ليقود مانشستر سيتي للفوز 3-1 على مضيفه برنتفورد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين ليقلص حامل اللقب الفارق مع ليفربول المتصدر إلى نقطتين فقط مع تبقي مباراة مؤجلة لسيتي.

وتقدم برنتفورد، الذي فاز ذهابا وإيابا على سيتي الموسم الماضي، بعد 21 دقيقة عندما مرت ركلة مرمى لعبها الحارس مارك فليكن فوق دفاع الفريق الضيف مما سمح للمهاجم نيل موباي بالانطلاق بسرعة وإحراز هدفه الخامس في خمس مباريات مع فريقه في جميع المسابقات.

وكان فليكن متفوقا أيضا في مهمته الرئيسية حيث تصدى لعدة تسديدات، قبل أن يتفوق عليه فودن في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من مسافة قريبة في التسديدة رقم 17 للفريق الزائر قبل الاستراحة.

وكان فودن فعالا مرة أخرى ليضع حامل اللقب في المقدمة بعد أن أرسل كيفن دي بروين تمريرة عرضية متقنة للاعب خط الوسط غير المراقب ليسكنها الشباك في الدقيقة 53.

وأكمل فودن ثلاثيته قبل 20 دقيقة من النهاية بتسديدة متقنة أخرى بعدما تبادل الكرة مع إرلينج هالاند.

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