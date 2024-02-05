سيتي يحول تأخره إلى انتصار 3-1 على برنتفورد بفضل ثلاثية فودن

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجل فيل فودن ثلاثة أهداف رائعة ليقود مانشستر سيتي للفوز 3-1 على مضيفه برنتفورد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين ليقلص حامل اللقب الفارق مع ليفربول المتصدر إلى نقطتين فقط مع تبقي مباراة مؤجلة لسيتي.
وتقدم برنتفورد، الذي فاز ذهابا وإيابا على سيتي الموسم الماضي، بعد 21 دقيقة عندما مرت ركلة مرمى لعبها الحارس مارك فليكن فوق دفاع الفريق الضيف مما سمح للمهاجم نيل موباي بالانطلاق بسرعة وإحراز هدفه الخامس في خمس مباريات مع فريقه في جميع المسابقات.
وكان فليكن متفوقا أيضا في مهمته الرئيسية حيث تصدى لعدة تسديدات، قبل أن يتفوق عليه فودن في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من مسافة قريبة في التسديدة رقم 17 للفريق الزائر قبل الاستراحة.
وكان فودن فعالا مرة أخرى ليضع حامل اللقب في المقدمة بعد أن أرسل كيفن دي بروين تمريرة عرضية متقنة للاعب خط الوسط غير المراقب ليسكنها الشباك في الدقيقة 53.
وأكمل فودن ثلاثيته قبل 20 دقيقة من النهاية بتسديدة متقنة أخرى بعدما تبادل الكرة مع إرلينج هالاند.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN05022024000110011019ID1107813240
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.