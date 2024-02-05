مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين .

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 30ر274 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 12ر38380 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 80ر15 نقطة، أو 3ر0% ، ليصل إلى 81ر4942 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 28ر31 نقطة ، أو 2ر0% ، ليصل إلى 68ر15597 نقطة.

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