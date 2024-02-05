مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

(MENAFN
- Al-Bayan)
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين .
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 30ر274 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 12ر38380 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 80ر15 نقطة، أو 3ر0% ، ليصل إلى 81ر4942 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 28ر31 نقطة ، أو 2ر0% ، ليصل إلى 68ر15597 نقطة.
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