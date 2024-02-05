البيت الأبيض: بايدن يعارض بشدة مشروع قانون مستقل لمساعدة إسرائيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال البيت الأبيض الاثنين إن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض بشدة خطة الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي الخاصة بمشروع قانون مستقل لتقديم المساعدة لإسرائيل.
وأضاف أن بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضده إذا وصل إلى مكتبه، وذلك في الوقت الذي يضغط فيه من أجل إقرار تشريع يتضمن دعم إسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود.
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