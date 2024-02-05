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اليوم.. ((الأهلية)) تنظم مؤتمر الدكتوراه بالتعاون مع ((برونيل)) البريطانية

2/5/2024 7:17:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية،‭ ‬تنظم‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬برونيل‭ ‬البريطانية‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ (‬الثلاثاء‭) ‬المؤتمر‭ ‬العلمي‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬لطلبة‭ ‬الدكتوراه،‭ ‬حيث‭ ‬يتضمن‭ ‬المؤتمر‭ ‬جلسة‭ ‬افتتاحية‭ ‬و3‭ ‬جلسات‭ ‬بحثية‭ ‬يستعرض‭ ‬فيها‭ ‬الدارسون‭ ‬لبرنامج‭ ‬الدكتوراه‭ ‬مشاريعهم‭ ‬البحثية‭ ‬وإنجازاتهم‭ ‬المرحلية‭ ‬وأبرز‭ ‬نتائجهم‭ ‬العلمية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬فاعلة‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬والأساتذة‭ ‬الأكاديميين‭ ‬والباحثين‭ ‬المتخصصين،‭ ‬بحضور‭ ‬محكمين‭ ‬ومختصين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬وجامعة‭ ‬برونيل‭ ‬البريطانية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ثائرة‭ ‬محمد‭ ‬الشيراوي‭ ‬أن‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬ستنطلق‭ ‬بكلمة‭ ‬افتتاحية‭ ‬لراعي‭ ‬المؤتمر‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬للجامعة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج،‭ ‬وكلمة‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬البروفيسور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬والمسؤول‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬الدكتوراه‭ ‬بجامعة‭ ‬برونيل‭ ‬البريطانية‭ ‬الدكتور‭ ‬لفترس‭ ‬كرستوس‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬ستتناول‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالقيادة‭ ‬والإدارة‭ ‬التشغيلية،‭ ‬ويتولى‭ ‬رئاستها‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬للشؤون‭ ‬الأكاديمية‭ ‬البروفيسور‭ ‬مختار‭ ‬الهاشمي،‭ ‬فيما‭ ‬ستتناول‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬البستكي،‭ ‬فيما‭ ‬تختص‭ ‬الجلسة‭ ‬الثالثة‭ ‬بقضايا‭ ‬الإدارة‭ ‬التنظيمية‭ ‬والتأثير‭ ‬برئاسة‭ ‬البروفيسور‭ ‬منير‭ ‬المبارك‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬الدكتور‭ ‬لفترس‭ ‬كرستوس‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬برونيل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بورقة‭ ‬رئيسية‭ ‬بشأن‭ ‬تأثير‭ ‬ونتائج‭ ‬التعاون‭ ‬البحثي‭.‬

وأضافت‭: ‬يشارك‭ ‬12‭ ‬باحثا‭ ‬من‭ ‬الدارسين‭ ‬لبرنامج‭ ‬الدكتوراه‭ ‬بتقديم‭ ‬أوراقهم‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬تستوعب‭ ‬قضايا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والرقمنة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شؤون‭ ‬الإدارة‭ ‬المستدامة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواضيع‭ ‬تطوير‭ ‬المنظمات‭ ‬وإدارة‭ ‬العمليات،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تبذل‭ ‬وسعها‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي،‭ ‬حيث‭ ‬تضفي‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬فضاءات‭ ‬للباحثين‭ ‬لتطوير‭ ‬أفكارهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬العلمية،‭ ‬بما‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬إسهامات‭ ‬ملحوظة‭ ‬وتوفير‭ ‬حلول‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والصحية‭ ‬والتكنولوجية‭.‬

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