اليوم.. ((الأهلية)) تنظم مؤتمر الدكتوراه بالتعاون مع ((برونيل)) البريطانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية البروفيسور عبدالله الحواج الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية، تنظم الجامعة الأهلية بالاشتراك مع جامعة برونيل البريطانية صباح اليوم (الثلاثاء) المؤتمر العلمي الخامس عشر لطلبة الدكتوراه، حيث يتضمن المؤتمر جلسة افتتاحية و3 جلسات بحثية يستعرض فيها الدارسون لبرنامج الدكتوراه مشاريعهم البحثية وإنجازاتهم المرحلية وأبرز نتائجهم العلمية، بمشاركة فاعلة من عدد من العلماء والأساتذة الأكاديميين والباحثين المتخصصين، بحضور محكمين ومختصين من كل من الجامعة الأهلية وجامعة برونيل البريطانية.
وبهذه المناسبة، أوضحت الدكتورة ثائرة محمد الشيراوي أن فعاليات المؤتمر ستنطلق بكلمة افتتاحية لراعي المؤتمر الرئيس المؤسس للجامعة رئيس مجلس الأمناء البروفيسور عبدالله الحواج، وكلمة رئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي والمسؤول عن برنامج الدكتوراه بجامعة برونيل البريطانية الدكتور لفترس كرستوس.
وأوضحت أن الجلسة الأولى من فعاليات المؤتمر ستتناول مجموعة من الأبحاث ذات الصلة بالقيادة والإدارة التشغيلية، ويتولى رئاستها نائب رئيس الجامعة الأهلية للشؤون الأكاديمية البروفيسور مختار الهاشمي، فيما ستتناول الجلسة الثانية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي برئاسة الدكتور يوسف البستكي، فيما تختص الجلسة الثالثة بقضايا الإدارة التنظيمية والتأثير برئاسة البروفيسور منير المبارك. وأشارت إلى مشاركة الدكتور لفترس كرستوس من جامعة برونيل في المملكة المتحدة بورقة رئيسية بشأن تأثير ونتائج التعاون البحثي.
وأضافت: يشارك 12 باحثا من الدارسين لبرنامج الدكتوراه بتقديم أوراقهم العلمية التي تستوعب قضايا الذكاء الاصطناعي والرقمنة إلى جانب شؤون الإدارة المستدامة، بالإضافة إلى مواضيع تطوير المنظمات وإدارة العمليات، مشددة على أن الجامعة تبذل وسعها للتأكيد على أهمية البحث العلمي في مملكة البحرين وتعزيز هذا المجال الحيوي، حيث تضفي مثل هذه المؤتمرات فضاءات للباحثين لتطوير أفكارهم وتعزيز مهاراتهم العلمية، بما يمكنهم من تحقيق إسهامات ملحوظة وتوفير حلول للعديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتكنولوجية.
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