بعد أن أوصى بثلث ماله لأعمال البر منذ 1922:إنشاء مبرة إبراهيم المؤيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أصدر أسامة العصفور وزير التنمية الاجتماعية قرارا بترخيص مبرة إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم المؤيد، التي تهدف إلى تقديم المساعدات المادية والمعنوية للأسر المحتاجة، مساعدة المرضى المحتاجين للعلاج داخل مملكة البحرين، تقديم المساعدات الطارئة في حال النكبات والكوارث، تقديم المساعدة للطلبة والمحتاجين لمواصلة الدراسة داخل مملكة البحرين، المساهمة في أعمال البر والخير وتقديم المساعدات الاجتماعية للمسنين ولذوي الاحتياجات الخاصة، تقوية الرابط الاجتماعي بين أفراد العائلة والمجتمع من خلال الأنشطة والفعاليات الاجتماعية، المشاركة في بناء وترميم المساكن للمحتاجين، والمشاركة في بناء قاعات للمناسبات العامة.
وكشف القرار المنشور في الجريدة الرسمية أن المرحوم إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم المؤيد أوصى في وصيته المؤرخة في السادس من شهر مايو لعام 1922 بثلث ماله لغرض أعمال البر وأقام في حينه ولديه «خليل وأحمد» أوصياء شرعيين على تنفيذ وصيته، على أن يعين أكبر أولادهما الراشدين من بعدهما وبعد بعدهما، وعليه قرر الأوصياء الشرعيون الحاليون، وهما فاروق بن يوسف بن خليل المؤيد ونبيل مؤيد بن أحمد المؤيد إنشاء مبرة باسم إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم المؤيد. ويكون رأسمال المبرة غير محدد ويتكون من مبلغ قدره 50 ألف دينار.
وتتكون إيرادات المبرة من ثلث مال المغفور له إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم المؤيد بموجب وصيته، الأرباح الناتجة عن استثمار أموال المبرة وفقًا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة، الهبات والوصايا النقدية والعينية والإعانات التي تحصل عليها المبرة والتي تصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية والتي لا تأتي عن طريق أي شكل من أشكال جمع المال، أي موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء وفقًا للقانون ولا تتعارض مع النظام الأساسي للمبرة وبشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، وإيرادات العقارات المؤجرة والاستثمارات الأخرى.
ويتكون مجلس الأمناء من 5 أعضاء يتم تعيينهم من قبل المؤسسين، وتكون مدة العضوية في المجلس 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى. ويشترط في عضو مجلس الأمناء أن يكون من ذرية الوصيين الحاليين فاروق بن يوسف بن خليل المؤيد، ونبيل بن مؤيد بن أحمد المؤيد، إلى جانب شروط أخرى من بينها ألا يقل عمره عن 18 عامًا.
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