Tuesday, 06 February 2024 06:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد أن أوصى بثلث ماله لأعمال البر منذ 1922:إنشاء مبرة إبراهيم المؤيد

2/5/2024 7:17:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

أصدر‭ ‬أسامة‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬قرارا‭ ‬بترخيص‭ ‬مبرة‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬المؤيد،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬المادية‭ ‬والمعنوية‭ ‬للأسر‭ ‬المحتاجة،‭ ‬مساعدة‭ ‬المرضى‭ ‬المحتاجين‭ ‬للعلاج‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الطارئة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬النكبات‭ ‬والكوارث،‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬للطلبة‭ ‬والمحتاجين‭ ‬لمواصلة‭ ‬الدراسة‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬البر‭ ‬والخير‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للمسنين‭ ‬ولذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬تقوية‭ ‬الرابط‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬والمجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬وترميم‭ ‬المساكن‭ ‬للمحتاجين،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬قاعات‭ ‬للمناسبات‭ ‬العامة‭.‬

وكشف‭ ‬القرار‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬المرحوم‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬المؤيد‭ ‬أوصى‭ ‬في‭ ‬وصيته‭ ‬المؤرخة‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬لعام‭ ‬1922‭ ‬بثلث‭ ‬ماله‭ ‬لغرض‭ ‬أعمال‭ ‬البر‭ ‬وأقام‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬ولديه‭ ‬‮«‬خليل‭ ‬وأحمد‮»‬‭ ‬أوصياء‭ ‬شرعيين‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬وصيته،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعين‭ ‬أكبر‭ ‬أولادهما‭ ‬الراشدين‭ ‬من‭ ‬بعدهما‭ ‬وبعد‭ ‬بعدهما،‭ ‬وعليه‭ ‬قرر‭ ‬الأوصياء‭ ‬الشرعيون‭ ‬الحاليون،‭ ‬وهما‭ ‬فاروق‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬ونبيل‭ ‬مؤيد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬المؤيد‭ ‬إنشاء‭ ‬مبرة‭ ‬باسم‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬المؤيد‭. ‬ويكون‭ ‬رأسمال‭ ‬المبرة‭ ‬غير‭ ‬محدد‭ ‬ويتكون‭ ‬من‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وتتكون‭ ‬إيرادات‭ ‬المبرة‭ ‬من‭ ‬ثلث‭ ‬مال‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬المؤيد‭ ‬بموجب‭ ‬وصيته،‭ ‬الأرباح‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬استثمار‭ ‬أموال‭ ‬المبرة‭ ‬وفقًا‭ ‬للقوانين‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬أخذ‭ ‬موافقة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المختصة،‭ ‬الهبات‭ ‬والوصايا‭ ‬النقدية‭ ‬والعينية‭ ‬والإعانات‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬المبرة‭ ‬والتي‭ ‬تصرح‭ ‬بقبولها‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تأتي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬جمع‭ ‬المال،‭ ‬أي‭ ‬موارد‭ ‬أخرى‭ ‬يقبلها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬وفقًا‭ ‬للقانون‭ ‬ولا‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للمبرة‭ ‬وبشرط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬المسبقة‭ ‬من‭ ‬الوزارة،‭ ‬وإيرادات‭ ‬العقارات‭ ‬المؤجرة‭ ‬والاستثمارات‭ ‬الأخرى‭.‬

ويتكون‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬أعضاء‭ ‬يتم‭ ‬تعيينهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسين،‭ ‬وتكون‭ ‬مدة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬لمدة‭ ‬أو‭ ‬مدد‭ ‬أخرى‭. ‬ويشترط‭ ‬في‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬ذرية‭ ‬الوصيين‭ ‬الحاليين‭ ‬فاروق‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد،‭ ‬ونبيل‭ ‬بن‭ ‬مؤيد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬المؤيد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شروط‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ألا‭ ‬يقل‭ ‬عمره‭ ‬عن‭ ‬18‭ ‬عامًا‭.‬

كلمات دالة

MENAFN05022024000055011008ID1107813220

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث