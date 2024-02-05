بعد أن أوصى بثلث ماله لأعمال البر منذ 1922:إنشاء مبرة إبراهيم المؤيد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أصدر‭ ‬أسامة‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬قرارا‭ ‬بترخيص‭ ‬مبرة‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬المؤيد،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬المادية‭ ‬والمعنوية‭ ‬للأسر‭ ‬المحتاجة،‭ ‬مساعدة‭ ‬المرضى‭ ‬المحتاجين‭ ‬للعلاج‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الطارئة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬النكبات‭ ‬والكوارث،‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬للطلبة‭ ‬والمحتاجين‭ ‬لمواصلة‭ ‬الدراسة‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬البر‭ ‬والخير‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للمسنين‭ ‬ولذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬تقوية‭ ‬الرابط‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬والمجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬وترميم‭ ‬المساكن‭ ‬للمحتاجين،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬قاعات‭ ‬للمناسبات‭ ‬العامة‭.‬

وكشف‭ ‬القرار‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬المرحوم‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬المؤيد‭ ‬أوصى‭ ‬في‭ ‬وصيته‭ ‬المؤرخة‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬لعام‭ ‬1922‭ ‬بثلث‭ ‬ماله‭ ‬لغرض‭ ‬أعمال‭ ‬البر‭ ‬وأقام‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬ولديه‭ ‬‮«‬خليل‭ ‬وأحمد‮»‬‭ ‬أوصياء‭ ‬شرعيين‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬وصيته،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعين‭ ‬أكبر‭ ‬أولادهما‭ ‬الراشدين‭ ‬من‭ ‬بعدهما‭ ‬وبعد‭ ‬بعدهما،‭ ‬وعليه‭ ‬قرر‭ ‬الأوصياء‭ ‬الشرعيون‭ ‬الحاليون،‭ ‬وهما‭ ‬فاروق‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬ونبيل‭ ‬مؤيد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬المؤيد‭ ‬إنشاء‭ ‬مبرة‭ ‬باسم‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬المؤيد‭. ‬ويكون‭ ‬رأسمال‭ ‬المبرة‭ ‬غير‭ ‬محدد‭ ‬ويتكون‭ ‬من‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وتتكون‭ ‬إيرادات‭ ‬المبرة‭ ‬من‭ ‬ثلث‭ ‬مال‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬المؤيد‭ ‬بموجب‭ ‬وصيته،‭ ‬الأرباح‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬استثمار‭ ‬أموال‭ ‬المبرة‭ ‬وفقًا‭ ‬للقوانين‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬أخذ‭ ‬موافقة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المختصة،‭ ‬الهبات‭ ‬والوصايا‭ ‬النقدية‭ ‬والعينية‭ ‬والإعانات‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬المبرة‭ ‬والتي‭ ‬تصرح‭ ‬بقبولها‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تأتي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬جمع‭ ‬المال،‭ ‬أي‭ ‬موارد‭ ‬أخرى‭ ‬يقبلها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬وفقًا‭ ‬للقانون‭ ‬ولا‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للمبرة‭ ‬وبشرط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬المسبقة‭ ‬من‭ ‬الوزارة،‭ ‬وإيرادات‭ ‬العقارات‭ ‬المؤجرة‭ ‬والاستثمارات‭ ‬الأخرى‭.‬

ويتكون‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬أعضاء‭ ‬يتم‭ ‬تعيينهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسين،‭ ‬وتكون‭ ‬مدة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬لمدة‭ ‬أو‭ ‬مدد‭ ‬أخرى‭. ‬ويشترط‭ ‬في‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬ذرية‭ ‬الوصيين‭ ‬الحاليين‭ ‬فاروق‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد،‭ ‬ونبيل‭ ‬بن‭ ‬مؤيد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬المؤيد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شروط‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ألا‭ ‬يقل‭ ‬عمره‭ ‬عن‭ ‬18‭ ‬عامًا‭.‬

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