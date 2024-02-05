وزير العمل: مواصلة البناء على ما تحقق لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬حميدان‭ ‬بالسيد‭ ‬العبيدلي،‭ ‬مقدماً‭ ‬له‭ ‬التهنئة‭ ‬بمناسبة‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬حظي‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬لاختياره‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬طيب‭ ‬الاقامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭ ‬لتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬والانطلاق‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬رحبة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬وما‭ ‬تصبو‭ ‬إليه‭ ‬شعوبه‭ ‬من‭ ‬تكامل‭ ‬وتعاون‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المسارات‭ ‬خاصة‭ ‬أسواق‭ ‬العمل‭ ‬الخليجية‭ ‬وتطويرها‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬وحدة‭ ‬النظم‭ ‬والتشريعات‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.

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وقد‭ ‬اطلع‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬العمل‭ ‬ومجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والمشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تطلقها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تضع‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬والإمكانيات‭ ‬لتيسير‭ ‬عمل‭ ‬المكتب‭ ‬للقيام‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭.

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من‭ ‬جانبه،‭ ‬ثمّن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬العبيدلي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬العمل‭ ‬ومجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬دور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك،‭ ‬منوهاً‭ ‬بتجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬لتطوير‭ ‬عمل‭ ‬المكتب‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬طموحات‭ ‬أبناء‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العمالي‭. ‬

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