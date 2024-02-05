Tuesday, 06 February 2024 06:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير العمل: مواصلة البناء على ما تحقق لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك

2/5/2024 7:17:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بالوزارة،‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬العبيدلي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬العمل‭ ‬ومجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تسلم‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭.

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬حميدان‭ ‬بالسيد‭ ‬العبيدلي،‭ ‬مقدماً‭ ‬له‭ ‬التهنئة‭ ‬بمناسبة‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬حظي‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬لاختياره‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬طيب‭ ‬الاقامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭ ‬لتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬والانطلاق‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬رحبة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬وما‭ ‬تصبو‭ ‬إليه‭ ‬شعوبه‭ ‬من‭ ‬تكامل‭ ‬وتعاون‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المسارات‭ ‬خاصة‭ ‬أسواق‭ ‬العمل‭ ‬الخليجية‭ ‬وتطويرها‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬وحدة‭ ‬النظم‭ ‬والتشريعات‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.

وقد‭ ‬اطلع‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬العمل‭ ‬ومجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والمشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تطلقها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تضع‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬والإمكانيات‭ ‬لتيسير‭ ‬عمل‭ ‬المكتب‭ ‬للقيام‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭.

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ثمّن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬العبيدلي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬العمل‭ ‬ومجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬دور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك،‭ ‬منوهاً‭ ‬بتجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬لتطوير‭ ‬عمل‭ ‬المكتب‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬طموحات‭ ‬أبناء‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العمالي‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN05022024000055011008ID1107813219

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث