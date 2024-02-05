وزير العمل: مواصلة البناء على ما تحقق لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك

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- Akhbar Al Khaleej) التقى جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، في مكتبه بالوزارة، محمد بن حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمناسبة تسلم مهام عمله.
وفي بداية اللقاء رحب حميدان بالسيد العبيدلي، مقدماً له التهنئة بمناسبة الثقة التي حظي بها من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاختياره في هذا المنصب، متمنياً له طيب الاقامة في مملكة البحرين والتوفيق والنجاح في مهام عمله لتعزيز العمل الخليجي المشترك والانطلاق به إلى آفاق رحبة للمساهمة في تحقيق تطلعات قادة دول المجلس وما تصبو إليه شعوبه من تكامل وتعاون تنعكس على مختلف المسارات خاصة أسواق العمل الخليجية وتطويرها والبناء على ما تحقق من إنجازات على صعيد وحدة النظم والتشريعات والتنسيق في المحافل الدولية.
وقد اطلع وزير العمل، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، على تجربة مملكة البحرين في تطوير سوق العمل والمشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز توظيف المواطنين والمبادرات التي تطلقها في مجال تنمية الموارد البشرية، مؤكداً أن المملكة تضع كل التسهيلات والإمكانيات لتيسير عمل المكتب للقيام بدوره على أكمل وجه.
من جانبه، ثمّن محمد بن حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دور مملكة البحرين في تعزيز العمل الخليجي المشترك، منوهاً بتجربة مملكة البحرين على صعيد تطوير سوق العمل وتنمية الموارد البشرية، لافتاً إلى أنه بالتعاون مع المسؤولين سيعمل على توظيف كافة الإمكانيات لتطوير عمل المكتب وبما يحقق طموحات أبناء دول المجلس في ترسيخ التكامل بين الدول الأعضاء في المجال العمالي.
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