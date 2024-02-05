وزارة الأشغال: فتح عطاءات مناقصة مشروع تطوير شارع البديع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬أن‭ ‬أعمال‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬البديع‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬6‭.‬7‭ ‬كيلومترات،‭ ‬ستتضمن‭ ‬توسعته‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسارات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه،‭ ‬وإزالة‭ ‬4‭ ‬دوارات‭ ‬واستبدالها‭ ‬بإشارات‭ ‬ضوئية،‭ ‬وإنشاء‭ ‬أرصفة‭ ‬وطرق‭ ‬خدمة‭ ‬ومواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬تخدم‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬مع‭ ‬نقل‭ ‬وحماية‭ ‬الخدمات‭ ‬الأرضية‭ ‬من‭ ‬كهرباء‭ ‬وخطوط‭ ‬مياه‭ ‬وإنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬لتصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬وتحديث‭ ‬الإنارة‭ ‬وتوفير‭ ‬متطلبات‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬ومعابر‭ ‬للمشاة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬التشجير‭ ‬والتجميل‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬الشارع‭.‬‮

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الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬البديع‭ ‬تبلغ‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬اليوم،‭ ‬بينما‭ ‬سترتفع‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬140‭ ‬ألف‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬الاتجاهين‭.‬‮

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