وزارة الأشغال: فتح عطاءات مناقصة مشروع تطوير شارع البديع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكّدت وزارة الأشغال أنه تم فتح العطاءات الفنية لمناقصة مشروع تطوير شارع البديع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات. وذكرت الوزارة أنه بعد دراسة تفصيلية للمشروع، وبحسب توصيات مجلس المرور، قامت الوزارة بإعداد دراسة مرورية على شارع البديع، ومن خلال نتائج هذه الدراسة تم إعداد مخطط للاستفادة القصوى من حرم الشارع وتطويره في الجزء المحصور من تقاطعه مع شارع الشيخ خليفة بن سلمان شرقاً إلى تقاطعه مع شارع الجنبية غرباً، ليتناسب مع حجم الحركة المرورية لتكون مهيأة لاستيعاب الحركة المرورية لقاطني المنطقة ومرتاديها من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للشارع وخفض زمن الانتظار على التقاطعات المراد تطويرها.
وأوضحت وزارة الأشغال أن أعمال تطوير شارع البديع الذي يبلغ طوله 6.7 كيلومترات، ستتضمن توسعته إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وإزالة 4 دوارات واستبدالها بإشارات ضوئية، وإنشاء أرصفة وطرق خدمة ومواقف للسيارات تخدم المحلات التجارية مع نقل وحماية الخدمات الأرضية من كهرباء وخطوط مياه وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، وتحديث الإنارة وتوفير متطلبات السلامة المرورية ومعابر للمشاة، بالإضافة إلى أعمال التشجير والتجميل على امتداد الشارع.
الجدير بالذكر أن حجم الحركة المرورية على شارع البديع تبلغ 80 ألف مركبة في اليوم، بينما سترتفع بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع لتصل إلى 140 ألف مركبة في اليوم في كلا الاتجاهين.
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