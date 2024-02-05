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وزارة الأشغال: فتح عطاءات مناقصة مشروع تطوير شارع البديع

2/5/2024 7:17:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬العطاءات‭ ‬الفنية‭ ‬لمناقصة‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬البديع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭. ‬وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬تفصيلية‭ ‬للمشروع،‭ ‬وبحسب‭ ‬توصيات‭ ‬مجلس‭ ‬المرور،‭ ‬قامت‭ ‬الوزارة‭ ‬بإعداد‭ ‬دراسة‭ ‬مرورية‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬البديع،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬نتائج‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬مخطط‭ ‬للاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬حرم‭ ‬الشارع‭ ‬وتطويره‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬المحصور‭ ‬من‭ ‬تقاطعه‭ ‬مع‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬شرقاً‭ ‬إلى‭ ‬تقاطعه‭ ‬مع‭ ‬شارع‭ ‬الجنبية‭ ‬غرباً،‭ ‬ليتناسب‭ ‬مع‭ ‬حجم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬لتكون‭ ‬مهيأة‭ ‬لاستيعاب‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬لقاطني‭ ‬المنطقة‭ ‬ومرتاديها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للشارع‭ ‬وخفض‭ ‬زمن‭ ‬الانتظار‭ ‬على‭ ‬التقاطعات‭ ‬المراد‭ ‬تطويرها‭.‬‮

وأوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬أن‭ ‬أعمال‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬البديع‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬6‭.‬7‭ ‬كيلومترات،‭ ‬ستتضمن‭ ‬توسعته‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسارات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه،‭ ‬وإزالة‭ ‬4‭ ‬دوارات‭ ‬واستبدالها‭ ‬بإشارات‭ ‬ضوئية،‭ ‬وإنشاء‭ ‬أرصفة‭ ‬وطرق‭ ‬خدمة‭ ‬ومواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬تخدم‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬مع‭ ‬نقل‭ ‬وحماية‭ ‬الخدمات‭ ‬الأرضية‭ ‬من‭ ‬كهرباء‭ ‬وخطوط‭ ‬مياه‭ ‬وإنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬لتصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬وتحديث‭ ‬الإنارة‭ ‬وتوفير‭ ‬متطلبات‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬ومعابر‭ ‬للمشاة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬التشجير‭ ‬والتجميل‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬الشارع‭.‬‮

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬البديع‭ ‬تبلغ‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬اليوم،‭ ‬بينما‭ ‬سترتفع‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬140‭ ‬ألف‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬الاتجاهين‭.‬‮

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