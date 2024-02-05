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الجامعة الأمريكية بالبحرين تقيم حفل ختام ورشة ((بناء تقنيات تكنولوجية قابلة للارتداء))

2/5/2024 7:17:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ودعم بنك البحرين والكويت

أقامت‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ (‬ AUBH ‭)‬،‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مبادرة‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الدولية‭ (‬ MISTI ‭) ‬التابعة‭ ‬لمعهد‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬للتكنولوجيا‭ (‬ MIT ‭)‬،‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬تقنيات‭ ‬تكنولوجية‭ ‬قابلة‭ ‬للارتداء‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬استمرت‭ ‬مدة‭ ‬شهر‭ ‬كامل‭. ‬

وخلال‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬حضرته‭ ‬الدكتورة‭ ‬ديانا‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬الجهرمي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬استعرض‭ ‬المشاركون‭ ‬براعتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬إنجازاتهم‭ ‬المتميزة‭ ‬والمبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأجهزة‭ ‬القابلة‭ ‬للارتداء،‭ ‬وذلك‭ ‬أمام‭ ‬جمهور‭ ‬كبير‭ ‬يتقدمهم‭ ‬ممثل‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الداعم‭ ‬للورشة،‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصناعة،‭ ‬وكذلك‭ ‬الطلاب‭ ‬المشاركون‭ ‬وعائلاتهم‭. ‬

وعبّر‭ ‬الدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬ج‭. ‬كوك،‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬باستضافة‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬للسنة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وبرعاية‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬السنوي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬عملية‭ ‬للطلاب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبالتالي‭ ‬دعم‭ ‬مهمة‭ ‬الجامعة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالشباب‭ ‬الذين‭ ‬يدركون‭ ‬أهمية‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭. ‬

وقد‭ ‬ضمت‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬الهندسة‭ ‬وعلوم‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬لاستكشاف‭ ‬طليعة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬القابلة‭ ‬للارتداء‭. ‬وقد‭ ‬أدار‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬خبراء‭ ‬ومدربون‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬للتكنولوجيا‭ (‬ MIT ‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬عزز‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬بيئة‭ ‬من‭ ‬الإبداع،‭ ‬التعلم،‭ ‬والخبرة‭ ‬العملية‭ ‬وجسّد‭ ‬أيضًا‭ ‬التزام‭ ‬المعهد‭ ‬والجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭. ‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬علقت‭ ‬لطيفة‭ ‬الخياط،‭ ‬إحدى‭ ‬مؤسسات‭ ‬البرنامج‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬من‭ ‬الممتع‭ ‬استمرار‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬للسنة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬زرع‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الابتكار‭ ‬باستخدام‭ ‬الموارد‭ ‬المتوفرة‭ ‬من‭ ‬حولهم‭. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬النسخة،‭ ‬ركزنا‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬التقنيات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬القابلة‭ ‬للارتداء‭. ‬وتستخدم‭ ‬هذه‭ ‬التطبيقات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مجالات‭ ‬مثل‭ ‬المجالات‭ ‬الطبية‭ ‬والمنسوجات‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الأزياء‭. ‬ويعد‭ ‬استكشاف‭ ‬مواضيع‭ ‬بحثية‭ ‬جديد‭ ‬أمرًا‭ ‬مهمًا،‭ ‬ويفتح‭ ‬الأبواب‭ ‬أمام‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المفكرين‭ ‬والباحثين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العلوم،‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬الهندسة،‭ ‬والرياضيات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬علق‭ ‬فيليب‭ ‬خوري،‭ ‬نائب‭ ‬عميد‭ ‬الشؤون‭ ‬الأكاديمية‭ ‬لمعهد‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬أستاذ‭ ‬فورد‭ ‬الدولي‭ ‬للتاريخ،‭ ‬ومدير‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬السعادة‭ ‬برؤية‭ ‬استفادة‭ ‬طلابنا‭ ‬وخريجينا‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬معهد‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬حيث‭ ‬قاموا‭ ‬بنقل‭ ‬تجربتهم‭ ‬الغنية‭ ‬بالمعلومات‭ ‬لفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المعرفة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬طلاب‭ ‬المعهد‭ ‬من‭ ‬فهم‭ ‬المنطقة‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‮»‬‭. ‬

واحتضنت‭ ‬الورشة‭ ‬طلابا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬جامعات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مثل‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬الجامعة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنيك‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬إيرلندا،‭ ‬لتعلم‭ ‬كيفية‭ ‬بناء‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬تفاعلية‭ ‬مع‭ ‬تطبيقات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬محددة‭ ‬مثل‭ ‬الروبوتات،‭ ‬الهياكل‭ ‬الخارجية،‭ ‬الأزياء‭ ‬التفاعلية،‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المساعدة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الأخرى‭. ‬

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