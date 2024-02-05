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سبعة قتلى من قوات سوريا الديمقراطية بقصف من مسيّرة على قاعدة أمريكية

2/5/2024 7:17:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتل‭ ‬سبعة‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬المهام‭ ‬الخاصة‭ ‬التابعة‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬بمسيّرة‭ ‬استهدف‭ ‬حقل‭ ‬العمر‭ ‬النفطي،‭ ‬أكبر‭ ‬القواعد‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭. ‬

وتبنّت‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬ائتلاف‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬صف‭ ‬القاعدة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ (‬شرق‭). ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام‭ ‬إن‭ ‬مقاتليها‭ ‬هاجموا‭ ‬‮«‬بواسطة‭ ‬الطيران‭ ‬المسيّر،‭ ‬قاعدة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬العمر‭ ‬النفطي‭ ‬في‭ ‬العمق‭ ‬السوري‮»‬‭. ‬

واستهدف‭ ‬القصف‭ ‬وفق‭ ‬المرصد،‭ ‬قسماً‭ ‬تابعاً‭ ‬لقوات‭ ‬المهام‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬الأكراد‭ ‬داخل‭ ‬حقل‭ ‬العمر،‭ ‬ما‭ ‬أوقع‭ ‬سبعة‭ ‬قتلى‭ ‬ونحو‭ ‬18‭ ‬جريحاً‭ ‬في‭ ‬صفوفها،‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭. ‬وكان‭ ‬المرصد‭ ‬قد‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬أولية‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬عناصر‭ ‬وإصابة‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬بجروح‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬أفادت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬إرهابي‭ ‬بطائرة‭ ‬انتحارية‮»‬‭ ‬استهدف‭ ‬‮«‬أكاديمية‭ ‬للتدريب‮»‬‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬العمر‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬‮«‬حقنا‭ ‬في‭ ‬الردّ‭ ‬العسكري‭ ‬المناسب‭ ‬على‭ ‬مصدر‭ ‬الهجوم‮»‬‭. ‬وأوردت‭ ‬حصيلة‭ ‬أدنى‭ ‬مع‭ ‬إعلانها‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬عناصرها‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬القصف‭ ‬‮«‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬ضد‭ ‬القواعد‭ ‬الأمريكية‭ ‬بعد‭ ‬القصف‭ ‬الأمريكي‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭. ‬وشنّت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت‭ ‬ضربات‭ ‬أحادية‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإيران‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عسكريين‭ ‬أمريكيين‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬يناير‭. ‬

وأحصى‭ ‬المرصد‭ ‬مقتل‭ ‬29‭ ‬مقاتلاً‭ ‬موالياً‭ ‬لإيران‭ ‬على‭ ‬الأقلّ،‭ ‬بينهم‭ ‬تسعة‭ ‬سوريين‭ ‬وستة‭ ‬عراقيين‭ ‬وستة‭ ‬لبنانيين‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬في‭ ‬الضربات‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭. ‬

وتقود‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬تحالفاً‭ ‬دولياً‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭. ‬وقدمت‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬دعماً‭ ‬للمقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬الذين‭ ‬يقودون‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وخاضوا‭ ‬معارك‭ ‬شرسة‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬دحره‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬معاقله‭. ‬

وتنتشر‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬خصوصاً‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬موالية‭ ‬لطهران،‭ ‬تقدم‭ ‬دعماً‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭. ‬وتشهد‭ ‬سوريا‭ ‬نزاعاً‭ ‬دامياً‭ ‬متشعب‭ ‬الأطراف،‭ ‬تسبّب‭ ‬منذ‭ ‬اندلاعه‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2011‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬سوري،‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬تشريد‭ ‬الملايين‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬وخارجها‭. ‬

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