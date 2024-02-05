سبعة قتلى من قوات سوريا الديمقراطية بقصف من مسيّرة على قاعدة أمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
بيروت - (أ ف ب): قتل سبعة مقاتلين من قوات المهام الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في قصف بمسيّرة استهدف حقل العمر النفطي، أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الاثنين.
وتبنّت «المقاومة الإسلامية في العراق»، وهي ائتلاف من فصائل موالية لإيران، صف القاعدة الواقعة في محافظة دير الزور (شرق). وقالت في بيان نُشر على تطبيق تلغرام إن مقاتليها هاجموا «بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي في العمق السوري».
واستهدف القصف وفق المرصد، قسماً تابعاً لقوات المهام الخاصة التي يقودها الأكراد داخل حقل العمر، ما أوقع سبعة قتلى ونحو 18 جريحاً في صفوفها، في حصيلة جديدة. وكان المرصد قد أشار في حصيلة أولية إلى مقتل خمسة عناصر وإصابة نحو عشرين بجروح.
وفي وقت لاحق، أفادت قوات سوريا الديمقراطية من جهتها في بيان عن «هجوم إرهابي بطائرة انتحارية» استهدف «أكاديمية للتدريب» في حقل العمر»، مؤكدة «حقنا في الردّ العسكري المناسب على مصدر الهجوم». وأوردت حصيلة أدنى مع إعلانها مقتل ستة من عناصرها.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس إن القصف «يعد الأول من مجموعات موالية لإيران ضد القواعد الأمريكية بعد القصف الأمريكي على سوريا والعراق» قبل أيام. وشنّت الولايات المتحدة ليل الجمعة السبت ضربات أحادية ضد أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا رداً على مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في هجوم بطائرة مسيّرة في قاعدة في الأردن في 28 يناير.
وأحصى المرصد مقتل 29 مقاتلاً موالياً لإيران على الأقلّ، بينهم تسعة سوريين وستة عراقيين وستة لبنانيين ينتمون إلى حزب الله، في الضربات الأمريكية الجمعة على شرق سوريا.
وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014 تحالفاً دولياً ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. وقدمت في سوريا دعماً للمقاتلين الأكراد الذين يقودون قوات سوريا الديمقراطية وخاضوا معارك شرسة ضد التنظيم المتطرف وصولاً إلى دحره عام 2019 من آخر معاقله.
وتنتشر في شرق سوريا خصوصاً مجموعات مسلحة موالية لطهران، تقدم دعماً لقوات النظام السوري. وتشهد سوريا نزاعاً دامياً متشعب الأطراف، تسبّب منذ اندلاعه في مارس 2011 بمقتل أكثر من نصف مليون سوري، وأدى إلى تشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.
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